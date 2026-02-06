總理批設「台灣」代表處「結果輸了」 立陶宛朝野國會議員都承諾：不會改名

中北歐7國共8名國會議員訪問台灣，包括隸屬立陶宛執政黨的國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas，右2）與在野黨的國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis，左5）。外交部提供



立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日稱，立陶宛政府於2021年允許台灣設立以「台灣」為名的「駐立陶宛台灣代表處」，儼然是「衝到火車前面，結果輸了」。不過，立陶宛朝野國會議員都承諾，台灣代表處不會改名。

隸屬立陶宛執政黨「社會民主黨」的國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）與在野黨「祖國聯盟」中「基督教民主黨」的國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）恰好隨中北歐國家國會議員訪團來台，他們都在受訪時承諾，「台灣代表處」不會更名，也不會關閉。

巴諾瓦斯坦言，立陶宛允許設立「台灣代表處」的過程中，並沒有與美國及其他歐洲國家溝通，爾後承受了來自中國壓力，「我認為總理只是想強調這一點」，但這並不代表要更改名稱或關閉代表處，不需要過度解讀。他還強調，若真的要改名，他會第一個出聲反對。

以「台灣」之名設立代表處時正逢帕季格所在的「祖國聯盟」執政，他坦言當時遭到中國施壓，但是「挺過來了」，並成功切斷與中國的關係，尤其中國如今已遭北約國家認定為俄羅斯侵略烏克蘭的主要支持者，立陶宛是北約成員，在中國持續侵略的狀況下，「沒有其他選項。」

巴諾瓦斯期待，「台灣代表處」是成功的案例，無奈至今還不成熟，因此他期待台灣與立陶宛的經濟合作可以加快腳步。帕季格也表示，台灣在歐洲的經濟事務上只是「嬰兒學步」，應該更積極，美國與中國很重要，但中型國家能做得更多。

針對中國外交部喊話立陶宛，恪守一中原則的「正軌」，巴諾瓦斯也補充，立陶宛一直遵守「一中政策」，並沒有做錯，「基於國家主權，我們在門口寫什麼字，是我們自己的事，普丁不能命令我們，中國不能命令我們」，他還表示，若中共官員不這樣認為，他樂意親赴北京面對面溝通。

