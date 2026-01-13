總理訪華前 加拿大議員提前結束訪台

（德國之聲中文網）在加拿大總理卡尼（Mark Carney）於本周三（1月14日）開始對中國的訪問前，屬於卡尼領導的自由黨的兩名議員何潔思（Helena Jaczek）和拉隆德（Marie-France Lalonde）提前結束了本周的訪台行程。

據路透社報道，兩人周一（1月12日）證實接到了政府的通知。“重要的是，我們會避免與加拿大政府的外交政策造成混淆，因為這趟行程剛好與上周確認的總理訪華重疊。”

兩人表示，加拿大對台立場維持不變。加拿大《環球郵報》報道，三名保守黨國會議員仍在台灣訪問，此行由台灣政府資助。

賴清德：感謝加拿大支持

據台灣《自由時報》報道，台灣外交部發言人蕭光偉星期二（13日）在例行記者會表示，這次加拿大眾議員代表團訪台，部分團員因故必須先提前返國，其他團員則依照既定的行程計劃進行訪問。

台灣總統賴清德周二會見了仍在台灣的加議員代表團。他感謝加拿大國會長期堅定支持台灣，以及不久前中國圍台軍演之際加拿大政府表達的關切，和反對單方面改變台海現狀的表態。賴清德還並贊揚了雙方合作關系的不斷深化。

加拿大軍艦偶爾會穿越敏感的台灣海峽。最近一次發生在去年9月。

加拿大保守黨副主席梅麗莎·蘭茨曼（Melissa Lantsman）告訴賴清德，台灣是值得信賴的伙伴。“我們此行的目的明確而真誠，就是要告訴台灣以及台灣人民，你們在加拿大國會擁有朋友，”她說。

加總理十年來首次訪華

台灣外交部周二早些時候淡化了另外兩位議員提前離台一事，稱台灣政府將繼續深化與加拿大的交流與合作。

加拿大總理卡尼將於1月14日至17日對中國進行正式訪問。這是近十年來加拿大領導人首次訪華。

加拿大總理：對華關系迎“轉折點” 向特朗普致歉

由於加拿大和中國都受到特朗普關稅政策的嚴重影響，有媒體分析，卡尼領導的加拿大政府可能試圖向中國靠近，以期減少對美國的經濟依賴。

據總理辦公室介紹，卡尼這趟訪華行將聚焦貿易、能源、農業和國際安全等議題。中國是加拿大的第二大貿易伙伴。

作者: 德正