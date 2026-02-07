總監夫人偷吃車友 不雅片外流給全家人！綠帽尪喊告

台北一名科技公司總監，因妻子發生婚外情，向小王提起侵害配偶權訴訟。（示意圖／Pixabay）





台北一名科技公司總監，因妻子發生婚外情，向小王提起侵害配偶權訴訟，法院審理時發現，小王不僅與人妻發生不正當關係，還在分手後散布私密影像，嚴重破壞婚姻關係，判其須賠償總監40萬元，全案可上訴。

總監夫人偷吃車友

根據判決書指出，一名總監夫人於2020年10月間，透過網路社團結識小王，雙方因參與車友聚會而逐漸熟識，進而發展為戀人關係，交往期間兩人多次發生性行為，總監夫人甚至因此懷孕，直到2022年12月小王的妻子主動致電告知，總監本人才發現。

不雅片外流

此外，小王在交往期間，未經同意拍攝總監夫人的不雅畫面，並於2023年1月至2月間，將相關影像寄送給總監夫人多位親屬，總監本人收到影像後無法承受，對小王提告，除了刑事上還求償民事賠償200萬元。

法院審理過程

庭審過程中，小王辯稱，總監夫人與丈夫在2021年間未發生性行為，因此同年7月懷孕一事，代表總監早已知悉她有婚外情，且總監夫人在當月底已坦承出軌，總監卻遲至2024年底才提告，已逾時效。

不過，法官檢視雙方對話紀錄後認為，總監夫人當時並未真正攤牌，而是因發現小王偷拍私密影像，擔心對方外流，才對小王謊稱已坦白，總監夫人也於庭上坦承相關說法是她「自導自演」，不足以證明總監當時已知悉婚外情。

法院最後認定，小王與總監夫人發生多次性行為，已實質破壞婚姻共同生活，構成侵害配偶權，審酌雙方身分、經濟能力及損害程度，判決小王民事上應賠償40萬元，另在刑事上判1年5個月徒刑確定，全案可上訴。

