總監妻「偷吃月薪5萬男」懷孕！激戰片震撼外流親友

社會中心／綜合報導

北部一名知名科技公司總監的妻子透過網路社團結識一名已婚男子「小王」，兩人因參加車友聚會逐漸熟識，最後將關係發展到床上，偷情期間激戰多次、人妻最後還懷孕。這段「雙出軌」地下情曝光後雙方分手，但小王竟將交往期間偷拍激戰影片傳送給全家族，讓出軌醜聞弄得人盡皆知。被帶綠帽的總監事後將小王告上法院，小王因侵害配偶權遭判賠40萬元，全案可上訴。

據判決書指出，一位北部某知名科技公司總監的太太透過網路社團認識一名已婚車友，兩人偷情期間發生親密關係，甚至激戰到人妻懷孕。兩人自2020年10月開始交往，總監2022年12月間接到小王的妻子打來電話，得知妻子在外面偷吃，身心備受打擊。

廣告 廣告

離譜的是，儘管人妻與小王在姦情曝光後分手，但小王2023年1至2月間卻將人妻的裸照，以及兩人交往期間偷拍的激戰影像，傳給人妻的父母、姊姊、姊夫、丈夫以及大姑。丈夫收到後憤而提告，小王在刑事部分被判刑1年5月確定；民事方面，丈夫另行求償200萬元。

總監尪年薪百萬「妻偷吃月薪5萬男」懷孕了！激戰片外流「親友都看到」超震撼

知名科技總監戴綠帽，妻出軌小王到懷孕「激戰片」全家族都收到，崩潰提告；圖僅示意，非本事件所指。（圖／民視新聞資料照）





小王到庭後表示兩人是在車友聚會認識，並主張人妻與原告總監在2021年間沒有發生性行為，因此同年7月懷孕時，總監理應已察覺她有婚外情；且人妻當年7月底曾在通訊軟體中表示已向丈夫坦承出軌，質疑對方直到2024年底才提告，早已超過請求時效。

但法官檢視對話紀錄後認為，人妻當時因發現小王偷拍裸照、打算外流，才謊稱已告知丈夫，但實際上並未向丈夫攤牌。且人妻事後也坦承相關訊息是「自導自演」，因此無法據此認定丈夫當時已知情。法院最終認定，小王偷吃總監的妻子且多次發生性行為，已破壞其婚姻關係並侵害配偶權，考量科技公司總監的年收入約220至250萬元，反觀在工程公司任職的小王，月薪僅約5萬元等情事，判小王侵害配偶權、判賠原告總監40萬元。可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：總監尪年薪百萬「妻偷吃月薪5萬男」懷孕了！激戰片震撼外流「親友都收到」

更多民視新聞報導

6旬岳母偷吃女婿18年！月月「0防護激戰」生3孩

高金素梅被搜索！青島二館「超玄」命理師說了

七寶媽爆又懷1胎！昔認「專長是生小孩」挨網嘲

