總督察長室北部宣教 強化官兵權保、反詐觀念

記者陳彥陵／綜合報導

國防部總督察長室日前於陸軍專科學校舉辦「反詐騙暨1985諮詢服務專線處理具體作法巡迴教育」，由軍紀督察處處長申少將主持，課間針對國防部軍人權益申訴事件處理辦法施行後，申訴處理流程修正的內容實施說明，並因應近期詐騙案例，進行反詐騙教育。

為提升各級幹部對於申訴處理作業流程熟稔度與防詐、識詐意識，此次巡迴教育召集司令部與軍團級監察、法務、保防、主計部門代表、各旅級監察官、士官督導長、專責申訴處理人員及營、連級主官代表等幹部參加，由總督察長室納編法律事務司、政治作戰局及主計局等業管，分就「申訴處理法規暨案件處理實務」、「再申訴及復審案件處理實務」、「反詐教育」、「防諜教育（財務失衡遭吸收）」及「理財規劃」等課程，藉由法規說明與實務案例研討等方式實施授課，強化與會人員權益保障與反詐騙觀念。

申處長表示，今年正式施行之「軍人權益事件處理法」，將現役軍人救濟制度區分為申訴、再申訴、復審與行政訴訟程序，並針對申訴事件的管轄機關及處理程序等內容訂定「國防部軍人權益申訴事件處理辦法」，藉由申訴制度法制化，強化軍人權益保障，而各級幹部受理官兵申訴後，務必落實完成書面紀錄，俾為後續再申訴審議之參據。

此外，近年來詐騙手法層出不窮，各級幹部於講習結束後，應成為各單位種子教官，透過擴訓，持恆叮嚀與宣導，提醒官兵如遇可疑事件，可運用165全民防騙網、警政服務APP打詐儀表板及165防騙宣導LINE官方帳號等官方管道，或撥打165專線求證，唯有建立官兵正確防詐與理財觀念，始能避免因心存貪念誤入詐騙陷阱而觸法，確保部隊純淨與安全。

總督察長室舉辦「反詐騙暨1985諮詢服務專線處理具體作法巡迴教育」北部場次，深化官兵識詐警覺。（總督察長室提供）