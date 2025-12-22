總督察長室反詐騙暨申訴巡迴教育 深植防詐觀念

記者連琳／綜合報導

國防部總督察長室日前在空軍第5聯隊舉辦「反詐騙暨1985諮詢服務專線處理具體作法巡迴教育」，由軍紀督察處處長申少將主持，針對國防部軍人權益申訴事件處理辦法施行後申訴處理流程修正內容實施說明，並因應近期詐騙案例，實施反詐騙專題宣導。

為強化各級幹部對申訴處理作業流程熟稔度與防詐、識詐意識，巡迴教育召集各軍團級監察、法制、保防、主計部門代表、各旅級監察官、士官督導長、專責申訴處理人員及營、連級主官代表等幹部參加，由總督察長室納編法律事務司、政治作戰局及主計局等業管聯參，分就「申訴處理法規暨案件處理實務」、「再申訴及復審案件處理實務」、「反詐教育」、「防諜教育（財務失衡遭吸收）」及「理財規劃」等課程，運用法規說明與實際案例分享等方式實施授課，深化與會人員權益保障與反詐騙觀念。

申處長指出，為完善程序保障及整合救濟管道，國防部制定軍人權益事件處理法及國防部軍人權益申訴事件處理辦法並施行，象徵現役軍人申訴制度已從行政規則提升至法律位階，提供申訴處理工作具備明確之法規依循，確保官兵合法權益；另藉由反詐騙專題宣教，期使官兵建立正確理財觀念，避免因貪念或財務壓力誤入詐騙陷阱，他請各級幹部確實發揮組織功能，強化督管與應變機制，建構周延防護網絡，共同協處官兵疑難與維護部隊純淨。

總督察長室舉辦「反詐騙暨1985諮詢服務專線處理具體作法巡迴教育」，深植防詐識詐觀念。（總督察長室提供）