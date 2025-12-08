總督察長室年終監察工作會報 提升專業素養

記者葉軒瑜／綜合報導

國防部總督察長室日前在空軍官校舉辦「國軍114年年終監察工作會報暨防治性騷擾事件調查技巧講習」，由代副總督察長申少將主持，藉召集全軍監察主管實施教育訓練與座談，以提升整體監（督）察幹部的專業素養與工作效率。

會中針對年度重要政策及違失態樣防處等項進行研討，並就1985諮詢服務專線處理具體作法實施宣導，以及說明政策推行的用意，凝聚共識；另邀請正修科技大學講師李鳳英以「防治性騷擾事件之調查與查證技巧」進行專題授課，李鳳英透由自身調查實務經驗，以淺顯易懂的互動方式，分享如何客觀取證、保護當事人隱私與有效查證技巧，提升幹部本職學能。

最後，申代副總督察長特別提醒，在AI科技發展下，未來戰場環境改變快速，全體監察幹部務必了解當前國防政策的施政方向，並善用監察資訊系統，進行資料管理，以建立數據資料庫，俾利軍風紀案件統計分析及風險標示，提升管制效能，即時掌握協處窒礙；另鼓勵同仁充實自我，精進學能，以專業角度協助各部隊解決問題，並為部隊長有效提出可行建言，以發揮督（監）察幹部的職責。

國防部總督察長室舉辦「國軍114年年終監察工作會報暨防治性騷擾事件調查技巧講習」，提升整體監（督）察幹部的專業素養與工作效能。（總督察長室提供）