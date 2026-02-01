總算有臉了！海鯤號連2日潛航測試順利 吳釗燮秀空拍畫面

國造潛艦原型艦「海鯤號」於29日、30日連續2天出港執行潛航測試，專家分析首次50米潛航測試順利，才能連續出海。國安會秘書長吳釗燮釋出海鯤號潛航測試空拍圖，畫面可見舷號711、帆罩及水平翼等結構，並顯示正在下潛的海鯤號帆罩和潛望鏡逐漸沒入水面下。

海鯤號。(取自吳釗燮X平台)

海鯤號29日完成首次淺水潛航測試後，30日上午10時再度出港海測，並於下午4時30分順利返港。專家指出，能夠連續2天出海代表首次50米潛航測試順利，此次勢必持續下潛，逐步朝海下100米目標邁進。30日上午一早就有大批軍事迷聚集港邊，只為目睹海鯤號英姿，甚至有人自製旗幟、布條，見到潛艦一現身立刻激動搖旗吶喊。

軍事觀察家紀東昀指出，海鯤號首次潛航測試下潛深度約50公尺，包括聲納系統、動力系統、水下計程儀等3大重點系統均順利完成測試且無大問題，隔日才得以再度出港實施第2次潛航海測。他表示，這次下潛深度會比前次還深，推測會以10公尺至20公尺為單位持續往下深潛，並朝海下100公尺目標邁進。

海鯤號。(取自吳釗燮X平台)

紀東昀表示，目前看起來6月交艦的目標相當樂觀。他指出，除了首次潛航測試過的3大重點系統外，潛艦最重要的就是匿蹤與各系統整合，因此船殼在水底是否會產生聲音，以及艦體的操作反應等都是重要測試項目，若相關科目均順利通過，預期不久就可以達到最大設計深度，隨後完成交艦。

吳釗燮在社群平台X上說明，台灣首艘自主研發的潛艦SS-711「海鯤號」成功完成首次水下試驗，這使我方威懾能力向前邁出的重要一步。他公布的空拍視角照片中，可隱約看見711舷號和帆罩上的平衡翼。

海鯤號。(取自吳釗燮X平台)

賴清德總統在臉書發文表示，海鯤號完成首次淺水潛航測試，這一步是海軍造艦史的重要里程碑。他強調，潛艦國造一路走來，在艱困的國際環境與種種限制下始終充滿挑戰，但海軍、台船與產業鏈夥伴都展現「面對問題、解決問題」的堅韌態度，不僅扛住壓力，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。

賴清德指出，台灣不僅成為世界上極少數可自製潛艦的國家，造艦的整體期程相較國際同級艦案更展現了台灣的效率，讓世界看見守護國家的決心。他請大家繼續為海軍、台船及所有工作夥伴打氣，期待海鯤號順利完成任務、按期程交艦，繼續向深海推進，成為守護家園最堅實的力量。

不過賴清德話鋒一轉，批評立法院在會期最後一天付委民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本再次侵犯行政權。他嚴正呼籲在野黨以國家為重、民生為念，在下個會期對各項爭議重大法案要依法合憲、從長計議，也再次期盼盡速排審、實質審議並通過總預算、國防特別預算。

海鯤號。(取自吳釗燮X平台)

