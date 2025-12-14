總算鬆口選台中市長 江啟臣：全力爭取黨內提名

立法院副院長江啟臣是台中市長選戰藍營有力人選，近期遲未正式宣布爭取提名的他，今（14日）晚間在豐原火車站的聖誕活動時受訪首度鬆口，強調明年將全力爭取黨內提名。（資料照／林煒凱攝）

明年台中市長選舉，國民黨陣營除了立委楊瓊瓔有意爭取，立法院副院長江啟臣也是有力人選，近期遲未正式宣布爭取提名的他，今（14日）晚間在豐原火車站的聖誕活動時受訪首度鬆口，強調明年將全力爭取黨內提名，讓大台中從幸福城奔向旗艦城。

國民黨立委楊瓊瓔已宣布投入台中市長選舉，江啟臣雖未正式宣布，但最近已默默在台中各區掛起「駿馬啟新程，躍進旗艦城」的拜年看板，引發關注。

他今晚受訪時表示，「駿馬啟新程，躍進旗艦城」這10個字是他送給市民的祝福，也是對台中的願景跟期望。過去在現任市長盧秀燕努力下，台中已是幸福城，明年馬年希望駿馬奔騰，繼續奔向旗艦城，成為亞洲、甚至是世界的新核心。

江啟臣回憶道，台中是他的故鄉，14年前回鄉服務後，感謝一路栽培支持他的民眾，他必需對台中的未來發展提出願景及實際政策。他說，這段時間很多人都在講2026年，他也看到民眾的期待，他會全力以赴繼續努力。

江啟臣強調，自己對未來會全力以赴，該爭取的一定會全力來爭取，對市民來說，會用具體行動展現台中實踐願景，對黨內而言，也會全力爭取提名，設法實現對大台中的願景，這也是很多市民的期待。



