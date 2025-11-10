總統下令放棄綠電、2027重啟核三？ 龔明鑫駁斥「絕無此事」

台電上週公布，經過評估後核二、核三廠有機會重啟，目前已送交經濟部進行相關評估，只是同時也傳出，總統賴清德親自下令要在2027年放棄綠能並重啟核三，不只府方駁斥，經濟部長龔明鑫今（10）天到立院備詢時也再次強調「絕無此事」。至於經濟部遭爆產創條例補助疑有放水情事，龔明鑫嚴正回應絕對沒有違法。

針對總統下令放棄綠能的傳聞，龔明鑫表示，經濟部已經發表聲明，絕對沒有這樣的事情，就經濟部的政策推動來講，首先一定是依法行政，第二則是依據總統的政見再轉成政策，從這兩部分穩健且堅定的推動。至於核三跟核二廠是否重啟，以及重啟的時間點，龔明鑫指出，2027這個消息是錯誤的，相關作業也都會依照相關標準來進行審慎評估。

產創條例違規企業補助追不回？龔明鑫：絕無違法

另外，民眾黨立委黃國昌今天踢爆，經濟部疑似在產業創新條例的部分有違規補助放水的情形，龔明鑫回應，母法中怎麼認定這個所謂的重大情節，是授權中央目的事業主管機關來認定，經濟部訂定認定要點，並組織審查委員會就個案來做審查，若是明顯情節重大就無異議，但如果有模糊地帶則交由委員會來認定，強調如何認定情節重大可以再討論，但是「絕對沒有所謂的違法」。

廣告 廣告

台北／蔡昀彤 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

淘寶、拼多多恐成非洲豬瘟防疫破口？卓揆下令落地管制 龔明鑫回應了

爆非洲豬瘟疑似個案 龔明鑫：經部配合強化邊境管控

中國稀土管制令 龔明鑫：對台半導體衝擊有限