總統不講了！陳水扁突宣布新節目取消 稱「播出會被抓回籠」

即時中心／綜合報導

近年來前總統陳水扁頻繁透過社群平台發聲，日前更宣布與電視台合作，推出全新網路節目。消息一出不僅引發政壇與輿論圈關注，更質疑陳水扁是否違反保外就醫規定；台中監獄表示確實有收到陳水扁告知，但已函文告誡務必遵守保外醫治相關規定。今（4）日一早陳水扁透過社群平台，表示原定今將播出的節目取消；更稱自己接到矯正署長電話，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。

前總統陳水扁日前宣布與《鏡電視》合作，推出全新網路節目《總統鏡來講》，並預告節目將主打「史無前例的深度對話」；然而消息一出，不僅引發政壇與輿論圈關注，更質疑陳水扁是否違反保外就醫規定。

對此，台中監獄回應，確實有收到陳水扁告知，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理」。

然而今日一早陳水扁透過社群平台發文表示，原定今將首播的節目取消，「雖然NCC放行線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。」他也向期待節目的朋友道歉，「抱歉讓大家失望了」。

