總統主持將官晉任授階典禮 打造現代化的防衛力量

▲總統主持「中華民國114年12月份將官晉任授階典禮」打造現代化的防衛力量。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】賴清德總統今（25）日上午主持「中華民國114年12月份將官晉任授階典禮」，強調面對威權主義的擴張與科技的快速發展，必須持續發展不對稱戰力，除陸續籌獲 M1A2T 戰車等先進裝備，也將加速打造「臺灣之盾」，讓防衛更具深度與韌性；同時精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力更具機動性、彈性與嚇阻效益。期許打造國軍為更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉。

總統致詞表示，我要向所有榮升的將軍致上誠摯的祝福，也要向辛勤付出的寶眷表達深深的謝意，晉任象徵新的責任與新的起點，更代表國家對各位多年努力的肯定。期盼各位秉持初衷、持續精進，並打破形式主義的框架，帶領官兵專注於戰備訓練，提升組織效能。

我要恭喜侯嘉倫、陳宏詩、尹昌榮、黃超政四位晉任中將、各位在「聯兵旅戰術對抗操演」、「戍衛元首安全」、「武器裝備籌獲」、以及「友盟國家軍事交流合作專案」等任務，都充分展現高階將領的專業與格局，表現傑出。

我也要恭喜葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、張博彥、李有恒、簡朝興九位晉任少將，無論是戰訓整備、基地訓測、國防工程規劃、醫療精進，或是政戰心輔、後勤整補、法制推展，各位都全力以赴，達到提升官兵生活、精進作戰效能、強化國防力量的目標。

各位中將、少將，你們長年在不同崗位展現專業與擔當，是國軍重要的中堅力量，你們的領導統御更是推動部隊革新、強化戰力的關鍵，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全都面臨了複合式的挑戰。臺灣必須以更堅定的民主信念、持續發展不對稱戰力，守護區域的和平穩定。

近年來國軍陸續籌獲 M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「臺灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性，在裝備更新的同時，我們也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力更具機動性、彈性與嚇阻效益。

面對敵方在灰色地帶侵擾不斷變化的手段，我期許各位將軍帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合臺灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉。

我要感謝現場所有寶眷。因為有你們的體諒、信任與支持，國軍幹部才能全心全力投入使命，守護家園。再次感謝各位的努力與奉獻，讓我們團結一致，守護國人安全、維持社會安定，讓臺灣堅定走在民主自由的道路上。