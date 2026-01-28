總統主持2月將官晉任 期勉國軍打造可恃的現代化防衛力量

賴清德總統今天(28日)上午主持2月份將官晉任授階典禮。總統表示，當前國際局勢瞬息萬變，面對現代化戰爭型態轉變與灰色地帶侵擾，國軍必須持續精進實戰訓練，發展各種克敵政策，並結合科技與人工智慧，打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯。

賴清德總統28日上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下主持2月份將官晉任授階典禮。

總統致詞時首先恭喜許志中晉任中將，肯定他擔任艦隊作戰及海軍計畫主管要職時，是海軍戰術整合與多域聯合作戰的重要推手；4位晉任少將的陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍則是在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務全力以赴，達到建構堅實國防智庫等目標。

總統表示，當前國際局勢瞬息萬變，威脅主義持續擴張，面對現代化戰爭型態的轉變與灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，沒有鬆懈的本錢。

總統期勉所有國軍領導幹部，必須持續精進，努力建構可恃的現代化戰力，並將此份現念深耕在每一個部隊之中。總統說：『(原音)不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊，轉向更務實、更具彈性的實戰訓練。同時，靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。』

總統並說，再過不久就是農曆春節，然而守護國家安全沒有假期，他要感謝所有國軍弟兄姊妹堅守崗位，也感謝每一位國軍的家人，你們是國軍最堅強的後盾。總統最後也請所有國軍把榮耀放在肩上、把責任放在心上、把戰力落實在訓練中，大家共同努力，讓國軍越強大，國家就越安全。 (編輯:柳向華)