總統主持M1A2T成軍典禮 強調投資國防就是投資和平

賴清德總統今天(31日)主持陸軍M1A2T戰車成軍典禮。總統除慰勉接裝官兵的辛勞，也表示強化國防是為了保家衛國，唯有實力才能帶來真和平。總統更強調台海要維持現狀，我方堅決反對「一國兩制」及任何推進統一的作為，他並重申兩岸互不隸屬，台灣的未來須由2,300萬人民決定。

我國向美採購、號稱地表最強的M1A2T戰車首批於2024年底來台，今天正式在新竹湖口成軍，編裝於裝甲584旅聯兵三營。賴清德總統親蒞校閱並宣布成軍命令。

總統勗勉表示，584旅聯兵三營是第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，展現裝甲部隊優異的訓練成果，他要代表國人感謝國軍官兵。

總統也指出，新單位的成軍是全新的挑戰，也是展現國軍邁向新訓練、新思維、新裝備、新科技的重要里程碑，後續更要發揮不對稱作戰的精神，有效提升戰力，落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

總統更強調，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為簽訂一紙協議，甚至接受侵略者的主張、放棄主權等都無法達成和平，只有實力才可以帶來真和平。總統說：『(原音)我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 「一國兩制」。我們永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2,300萬人民可以決定。』

總統說明，台灣人民守護主權、維護民主自由的生活方式不該被視為挑釁，而投資國防就是投資和平。

最後總統表示，自己過往是在金門284師服役，而284師就是584旅的前身，因此他特別希望所有官兵能傳承「登步部隊」的精神，共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚。