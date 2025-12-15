總統也被圈粉？馬克宏二度盛讚《光與影：33號遠征隊》：法國的驕傲

《光與影：33號遠征隊》奪得2025 TGA九項大獎。圖／翻攝自Steam

法國遊戲工作室 Sandfall Interactive 開發的 RPG 《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）日前在 2025 年遊戲大獎（TGA）橫掃千軍，創下史上獲獎最多紀錄。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨即二度公開致敬這家來自蒙佩利爾（Montpellier）的開發商，盛讚這是法國遊戲史無前例的榮耀時刻，並強調該作是國家的驕傲。

馬克宏在個人 Instagram 帳號上激動地寫道：「《光與影：33號遠征隊》剛剛在洛杉磯獲選為年度最佳遊戲。這對法國作品而言是歷史性的第一次！這不僅是蒙佩利爾的驕傲，更是法國的榮耀。恭喜 Sandfall Interactive 團隊，這份成就屬於你們，也將啟發未來的世代！」

法國總統馬克宏在社群盛讚《光與影：33 號遠征隊》。圖／翻攝自emmanuelmacron IG

事實上，這並非馬克宏首次公開讚揚這款作品。早在遊戲發售期間，他便曾誇耀該作是「史上評價最高的遊戲之一」，並強調「沒錯，它是法國做的！」當時他形容 Sandfall Interactive 展現法國的大膽創新與創造力，是國家軟實力的閃亮典範。如今遊戲在國際舞台大放異彩，再度印證他的眼光。

在本週稍早的 TGA 頒獎典禮上，《光與影：33號遠征隊》席捲全場，抱回的獎盃數量超越 TGA 史上任何遊戲。除了象徵最高榮譽的年度最佳遊戲外，還囊括了最佳 RPG、最佳美術指導、最佳遊戲執導，以及雖有爭議但仍具指標性的「最佳獨立遊戲」等大獎，徹底改寫遊戲界的獲獎紀錄。

這場勝利也獲得業界重量級人士的祝賀，包括《柏德之門3》（Baldur's Gate 3）總監 Swen Vincke，以及傳奇的《Final Fantasy》系列創作者坂口博信。這份來自坂口博信的祝福對 Sandfall 的總監而言意義非凡，因為他曾透露，正是這位 JRPG 指標性人物的作品，激發他最初想成為遊戲開發者的夢想。

獲獎之後，Sandfall Interactive 也旋即為《光與影：33號遠征隊》推出免費更新，加入全新探索區域、多項系統調整，以及數名極高難度的「超級頭目」。官方形容，這些新頭目強度之高，會顛覆玩家數月來建立的後期配置，也再度掀起討論。



