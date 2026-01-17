總統也買進！白宮資料：川普花200萬美元買Netflix和華納公司債

美國總統川普捍衛自己的金融政策。美聯社



串流巨頭Netflix（網飛）去年12月初宣布收購華納兄弟探索（WBD）旗下的電視電影及串流事業部門，震撼全球娛樂界。美國總統川普顯然也看好這項交易案，在最新的財務揭露資料中，川普上月花了近200萬美元（約6325萬元台幣）買進Netflix和華納兄弟公司債券。

美國《華爾街日報》報導，一份由白宮發布、日期標註為1月14日的財務揭露表格顯示，川普在去年12月12日與12月16日分別買進價值25萬又1美元至50萬美元間的Netflix公司債。他在同一段日期也買進華納子公司「探索傳播」（Discovery Communications LLC）相同價值區間的公司債。

川普（Donald Trump）總統在12月購入了高達200萬美元的Netflix與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）債券，就在這家串流巨頭同意以720億美元收購華納的片場及HBO Max串流業務的幾天之後。

白宮未立即回應置評請求。Netflix與華納則拒絕置評。

Netflix去年12月5日宣布，以720億美元收購華納影視及串流事業部門，是近10年來規模最大的媒體交易之一，可能重塑全球娛樂產業版圖。

曾三度主動出價競購但遭華納的派拉蒙天空之舞，3天後宣布發動「非合意併購」（也稱惡意收購或敵意收購），對Netflix攔轎搶親，但華納董事會依舊拒絕其提案。

拒絕派拉蒙779億美元全現金敵意收購的華納董事會表示，派拉蒙的出價「價值不足」，且依賴「巨額債務融資」。

川普曾對這項收購案發表公開評論，他在去年12月表示，收購案「可能會有問題」，因為該公司已經佔有龐大的串流市占率，交易案需要聯邦監管機構的批准，並宣稱將參與審查。

川普也曾表示，他經常抨擊的華納旗下媒體「有線電視新聞網」（CNN）應該易主。Netflix對華納的交易並不包括CNN或其他有線電視事業。川普上個月告訴記者：「我認為出售CNN是勢在必行的。」

