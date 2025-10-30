總統交付3任務 為居住品質與國土韌性打下關鍵基礎

（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德今天在氣候變遷對策委員會交付行政團隊3項核心任務，為台灣的「居住品質」與「國土韌性」，打下關鍵基礎。他並強調，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門，是不可或缺的一環。

總統下午主持國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議，會議歷經將近4個半小的討論，會後由總統府發言人郭雅慧轉述總統交付3項任務與在環境永續的基礎上，針對「國民健康」，總統作出2項裁示。

總統對行政團隊交付3項核心任務，第一，從最根本的「既有建築」著手，安頓民心。這項工程，將由公部門率先示範。請全國中央機關及國營事業，在2028年底前，完成所轄建築的能效盤點，以及改善規劃，為全國樹立標竿。也要善用市場的力量，來引導民間響應。請內政部研議將建築能效標示，納入不動產租售的必要資訊，讓好的建築由市場彰顯價值，帶動自主更新的良性循環。

總統強調，所有的技術與市場革新，最終都必須回到「人」的關懷。因此，請內政部、經濟部、衛福部跨部會合作，將建築安全、節能、以及長照服務整合在一起，讓每一次的整建更新，為不分年齡的國人提升居住品質。

第二，為台灣的建築產業，擘畫清晰的發展藍圖，引領創新。總統表示，請內政部偕同相關部會，加速盤點低碳建材、創新工法與建築智慧化技術，並研議制訂在2030年、2035年的階段性目標與強制性標準規範。同時，也要提出涵蓋法規及誘因的完整方案，引導業者投入創新、共同升級。

第三，將視野從單一的建築，提升到整體的國土安全格局。請內政部，推進「由點到面」的系統性規劃，從個別建築的改造，擴展到整體社區的更新，再最終提升到都市計畫與國土安全的戰略層級。除此之外，要廣設都市的綠帶與生態廊道，為城市降溫、為國土吸納衝擊，全面提升台灣城鄉整體的氣候韌性。

總統表示，這三項任務是為台灣的「居住品質」與「國土韌性」，打下關鍵基礎。

在環境永續的基礎上，針對「國民健康」，總統提出兩項裁示，第一，建構更全面的「國民健康與空氣品質守護機制」。包括制定跨部會的「空氣污染與疾病防治國家戰略」，將「預防醫學」的觀念，納入環境政策的核心等。

第二，讓校園擁有良好的空氣品質。總統指示跨部會推動「校園空氣品質防護策略」。在校外，嚴格管控鄰近的污染源，也要和地方政府合作，擴大劃設「空氣品質維護區」；在校內，則要建立從監測、通報、到應變的標準作業流程，確保任何突發狀況下，學校都能夠在第一時間，啟動最有效的防護。

最後，總統表示，從「家」的韌性，談到「人」的健康。這再一次證明，淨零轉型，是這一代人，為下一代所打造 「希望工程」。每一項決定，都是為了讓家園更安全、環境更健康，也讓孩子們的未來，有更多的選擇與可能。

總統說，放眼世界，全球的氣候與經貿變化，正掀起前所未有的巨浪，這對所有國家，都是一場嚴峻的考驗。政府會扛起責任，結合所有的力量，讓台灣這艘船能夠破浪前行，更能行穩致遠。

總統強調，這條轉型的路，除了政府做前鋒，也需要社會的共識、產業的活力，以及全民的參與。大家各司其職，同舟共濟，一起前進。

他提到，後天民間團體將舉行「為氣候而走 打造韌性台灣」的遊行，歡迎更多國人一起來關注氣候變遷議題。共同成就一個與地球共榮、讓人民驕傲的台灣。（編輯：蘇龍麒）1141030