總統交辦國策顧問「組團赴日」 傳國旅不滿

在中日關係高度緊張之際，總統賴清德交辦國策顧問康銀壽組團前往日本觀光，引發國內旅遊業者不滿。賴清德表示，既然對岸不去日本觀光，台灣可以組團帶200至300人前往日本。同時，賴清德也讚揚台灣演唱會經濟蓬勃發展，指出許多民眾「有錢有閒」購買演唱會門票。這項決策在台日關係升溫之際，也引發在野黨批評政府忽視國內旅遊業困境，只顧拚政治。

康銀壽在台南國際旅展上透露，總統交辦他組團前往日本觀光的任務。雖然現場日本觀光業者對此表示歡迎，但根據媒體報導，國內旅遊業者聽聞此事感到不是滋味。面對中日關係惡化，賴政府以實際行動力挺日本，不僅鼓勵赴日旅遊，執政黨立委還呼籲降低機票價格。

賴清德在活動中也提到台灣演唱會經濟的蓬勃發展，特別歡迎台南麻豆人周子瑜返鄉開唱。他表示，韓國天團BlackPink已多次來台演出，香港及台灣本土巨星在台灣的演唱會也都大受歡迎，顯示「有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票」。

國民黨立委葉元之對此提出批評，他認為賴政府只會拚政治，心中完全沒有經濟和民生。葉元之指出，目前國內旅遊業面臨困境，台灣觀光逆差去年已達數千億，今年來台旅客人數也非常少。

在台日關係升溫之際，總統府秘書長潘孟安也分享了與日本片山和之代表共飲青森蘋果汁的照片。潘孟安表示，他同時也送了台灣埔里的陳紹給片山代表，象徵台日兩國甜甜蜜蜜、越久越沉的情感。他強調，台日友好關係正處於新一波高峰。

