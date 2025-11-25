總統交辦組團遊日？ 卓揆：原意是要出國就去日本

副總統蕭美琴近日現身日系超市，在店家打烊前20分鐘進行購物，選購包括一蘭拉麵、日本餅乾和印有貓抓印的仙貝等多項日本商品，展現對日本的支持。此舉是回應日本首相高市苗對台灣的友好態度。然而，賴政府支持台日友好的立場引發爭議，特別是國策顧問康銀壽在旅展上表示總統希望國人多組團赴日，引起國內旅遊業者的不滿。同時，國內旅遊高房價問題也成為焦點，如日月潭某飯店週六一晚房價近5萬元，引發討論。

副總統蕭美琴逛日系超市挺日本。（圖／TVBS）

副總統蕭美琴在日系超市的購物行動引人注目，她不僅選購了一蘭拉麵和日本餅乾，還對印有貓抓印的仙貝表現出濃厚興趣。作為自稱「戰貓」的副總統，她對這些商品愛不釋手。此外，她還購買了總統推薦的日本干貝，用行動展現支持日本首相高市早苗。

廣告 廣告

賴政府推動台日友好不僅體現在飲食文化上，國策顧問康銀壽在旅展上表示總統希望國人多組團赴日旅遊，這一言論引發國內旅遊業者的質疑。對此，行政院長卓榮泰今天（25日）為總統澄清，表示總統原意是希望計劃出國的民眾可以多到日本旅遊。卓榮泰強調，交通部已研擬多項國內旅遊優惠措施，包括平日住宿優惠和生日住宿優惠等，這些措施預計明年3月開始執行。

然而，國人偏好出國旅遊可能與國內高房價有關。有網友分享，日月潭某飯店週六一晚房價近5萬元。對此，交通部長陳世凱表示尊重市場機制，認為這屬於私人商業行為。不過，卓榮泰則表示，如果房價調整超乎常理且違反公平交易原則，政府有法源依據可以介入，但他並未明確定義何謂「不正常」房價。

陳世凱認為，將國外與台灣的住宿價格直接比較並不公平。他解釋，出國旅遊通常為5至7天，其中多數是平日，平均價格自然低於台灣假日旅遊的費用。然而，這一說法仍引發討論。

更多 TVBS 報導

賴清德挺日本觀光「國旅情何以堪」？ 卓榮泰解釋原意：別誤會

義美出「高市早苗巧克力」謝日本挺台 網嗨：我要買爆

賴清德大啖壽司挺日本 卓榮泰這次不跟了：我吃台灣豬

不去日本了！中國觀光客改去南韓 韓網友哀號：求求你們別來

