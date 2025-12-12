總統令「不副署」打賴清德的臉 徐巧芯怒問卓榮泰：難道你是土皇帝

對於閣揆該不該以「不副署」予以反制？綠委吳思瑤說「不副署」或「不執行」都有可能；藍委徐巧芯則說相較於以覆議對付國會，不副署根本是在打賴清德的臉，喊話卓榮泰請自便。（張柏仲報導）

因應藍白聯手封殺1.25兆國防特別預算及政院版財劃法，總統賴清德今天（12日）中午將以黨主席身分，邀黨籍立委便當會研議因應之道。對於閣揆該不該以「不副署」予以反制？綠委吳思瑤說「不副署」或「不執行」都有可能；藍委徐巧芯則說不副署根本是在打賴清德的臉，喊話卓榮泰請自便。（張柏仲報導）

對於這場賴主席便當會，民進黨政策會執行長吳思瑤說，針對已經被強行通過、窒礙難行的議案，行政部門如何反制？主席想要聆聽黨籍同仁們的意見；至於「不副署」或「不執行」吳思瑤強調都是合憲的方式，只是可以採取不同的憲政途徑來作為整個行政彌補的措施。

廣告 廣告

究竟該採取不副署或不執行？吳思瑤說第一線作戰的立院黨團也肩負著與社會對話的重責大任，因此要讓大家在行政部門決策前，進行清楚對話，讓大家立場一致、口徑一致、對外論述也一致，強調毀憲亂政的是立法院，行政部門不得已才必須有所反制。

不過國民黨立委徐巧芯則強調：行政院長做什麼不副署或不執行，這些都是在毀憲亂政。你可以看到行政院長在立院三讀通過之後不執行的清單，已經越來越多了；但是副署不是針對立法院，行政院針對立法院的叫做覆議，已經經過過、也已經失敗了。今天總統頒布了總統令之後，你再去不副署他，你打的是賴清德的臉。

徐巧芯說如果行政院長要執意去打賴清德的臉，作為手段，就請自便；但對於立院三讀通過的法案，行政院想執行就執行、不想執行就不執行，這是什麼意思？質問行政院長卓榮泰：難道你是土皇帝嗎？