總統令 陳建仁6月接中研院長

中研院院長廖俊智將於今年6月卸任，賴清德總統（前排左）特任具流行病學及公衛醫學背景的前副總統陳建仁（前排右）接任中研院新院長。（本報資料照片）

中研院現任院長廖俊智任期將於今年6月20日屆滿，總統府2日發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第13任院長。陳建仁學術專長為流行病學及公衛醫學，綠委期許陳建仁以過去擔任公職的經驗，促進台灣基礎研究蓬勃發展，在野立委則要求他秉持學術中立，絕對不能讓中研院政治化。

中研院長任期5年，可連任1次，由於廖俊智任期將屆滿，中研院日前召開第25屆評議會第5次會議，選出序位前3名候選人，包括陳建仁、中研院副院長周美吟與院士朱敬一，呈請總統遴選並任命。總統府昨天發布總統令，由陳建仁接任，任期從今年6月21日起至民國120年6月20日止。

陳建仁在副總統任內曾兼任總統府國家年金改革委員會召集人，全力推動年金改革；109年5月卸任副總統後，回任中研院基因體研究中心特聘研究員；112年1月由前總統蔡英文任命接任行政院院長，成為首位接任行政院院長的卸任副總統。

陳建仁畢業於台灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士，現為中研院基因體研究中心特聘研究員，研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家。

民進黨立委陳秀寶昨表示，陳建仁有副總統、行政院長及國科會主委經歷，更是富有深厚學識的醫學專家，期待他持續帶領中研院為台灣深化研究量能；也期許能以過去擔任公職的經驗，結合跨部會的資源，促進台灣基礎研究蓬勃發展。

綠委林宜瑾也說，陳身經百戰且謙遜堅韌，相信中研院在兼具學術與國家實務歷練的陳建仁領導下，一定能接續相關改革。

國民黨立委萬美玲則表示，之前在院長候選名單上看到陳建仁的名字時，無論是外界或中研院內部，都可預期未來院長人選就是他。不過，她也直言，學經歷上不會懷疑陳建仁，但陳上任時已75歲，卸任時更超過80歲，對於近年來逐漸走向年輕化的中研院，恐怕是走回頭路。她期許曾任政務官的陳建仁秉持學術中立的原則，絕對不能讓中研院政治化。

民眾黨立委林國成也認為，論專業性，陳建仁擔任院長應無太大問題，但因為陳曾從事政治職務，是否會將政治帶入學術單位，還有待觀察。