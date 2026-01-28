總統令：陳菊請辭監察院長 2/1生效

其他人也在看
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 171則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 296則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 487則留言
中國調查解放軍最高級將領張又俠 官媒批其「造成極大破壞」
現年75歲的張又俠是除習近平之外，中國解放軍中實際排名最高的將領。他的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平的父親並肩作戰。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 52則留言
台灣邦交+1？川普力挺奏效！宏國新總統就職，誓言與台復交
宏都拉斯保守派領導人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普的支持下，以極些微差距勝選總統，並於當地時間27日正式宣誓就職。阿斯夫拉在競選期間就承諾將尋求與台灣恢復外交關係，這項政策被視為其任內的首要外交任務，扭轉前任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交、轉向北京的決定，外媒分析認為將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。宏國許多民眾認為，與台灣復交能緩解當地白蝦等產業因失三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 78則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 41則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 25則留言
「最神秘的金主」CK楊浮上檯面為哪樁？展示實力對美叫板談軍購？
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導在藍營內被稱為「神秘金主CK楊」的異康公司董事長楊建綱，近日罕見在一場國民黨團、黨中央餐敘活動露面，躍上新聞版面。他...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 11則留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 20 小時前 ・ 10則留言
延續綠色執政！陳亭妃拜會黃偉哲傳遞市政接班意味濃
代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃今偕同8位「挺妃派」議員，到南市府拜會市長黃偉哲。黃偉哲說，陳亭妃委員在議會的10年、在國會的18年豐厚問政基礎，相信她會成為一個很適當的市長接班人。陳亭妃偕市議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、李偉智、吳通龍、陳碧玉、蔡秋蘭和郭清華等8人，前往拜會黃偉哲。陳亭妃、黃偉自由時報 ・ 1 天前 ・ 18則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 8 小時前 ・ 25則留言
國共交流拍版! 蕭旭岑.李鴻源二月初率團訪問北京
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉及政治議題，但前一天藍營才在立院程委會第10度封殺國防特別條例，外界質疑擋軍購換交流，蕭旭岑嚴正駁斥，稱國共有共同政治基礎，綠營則批是籌措鄭習會頭期款。民視 ・ 4 小時前 ・ 25則留言
快訊／川普怒了親自開鍘 宣布南韓關稅15%升至25%！
美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間(27)日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。消息一出，立刻在國際市場掀起波瀾，南韓出口導向型產業首當其衝，市場避險情緒明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64則留言
川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」
即時中心／温芸萱報導美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。民視 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
張又俠遭整肅拉高台海危機？章家敦：衝突失控為戰爭的風險大增
在北京宣布逮捕中華人民共和國中央軍事委員會副主席張又俠等軍方高層後，美國知名中國問題專家、著有《Plan Red：中國摧毀美國的計畫》一書的章家敦指出，中國近年對解放軍高階將領展開密集整肅行動，表面上可能削弱其發動大規模戰爭的能力，實際上卻可能因指揮體系失序、決策鏈斷裂，反而提高衝突失控、意外升高為戰爭的風險。章家敦於美東時間1月26日接受《福斯商業頻道》（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8則留言
白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。總統賴清德近期接受《民視》政論節目《台灣最前線》專訪時喊話，在野黨佔多數的國會，能支持台美關稅15%且不疊加的談判成果，不要採取焦土政策，卻遭民眾黨團批評稱「挾洋以自重」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（28）日反酸，這好像是義和團的說法，很奇怪，如果此言論見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑。民視 ・ 3 小時前 ・ 4則留言
石二鍋貢丸「標豬摻雞」 嘉縣衛生局：生產線未清乾淨
台北市政府衛生局針對市售肉類加工產品進行動物成分檢驗，結果發現有2件產品標示與實際內容不符。其中石二鍋台北安居店販售的芋香貢丸標示為豬肉，卻被檢出含有雞成份；大翔鐵板燒(大埔美食餐坊)的特製牛肉片標示為牛肉，但檢驗結果呈現豬成份陽性反應。衛生局已追溯產品來源廠商，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬至400萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
若立院強行通過民眾黨版軍購案？國防部揭後果：完全無法執行、甚至會有後遺症
即時中心／綜合報導民眾黨版軍購特別條例在昨（26）日曝光，軍購規模相較政院版僅剩4,000億元，更刪除原有的重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等；甚至明列各項軍購項目最高額度，等同增加軍購談判交涉難度。對此，國防部今日上午臨時召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啓中將強調，國防部提出的專案，是依據敵情威脅跟國防部的聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做的；若立院強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至可能會衍生後遺症。民眾黨版的國防特別條例列出6款採購項目，軍購總額上限為4,000億元，其預算編製不受預算法第23條及第84條的規定限制。採購採一年一期方式編列，期滿後經立院同意可辦理後續預算；條文也明定，自公布日施行至2033年12月31日止，為期近7年。國防部昨晚便以四點聲明回擊，強調國防部版本得到美國國會、國務院及AIT公開肯定，並非「以政治宣示取代專業審查」；質疑民眾黨版本僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。今日一早，國防部在松指部召開臨時記者會。被問到若立法院最終通過在野黨版本的國防特別條例，未來對軍購會有何影響？國防部戰略規劃司長黃文啓中將指出，立法院各黨團針對預算審查都有立場，這不是他個人可以評論的。但他還是要強調，國防部提出的專案，是依據台灣的敵情威脅跟國防部的聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做的。黃文啓表示，若立院強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至可能會衍生後遺症，「我們也會在立院徹底的講清楚，讓所有人能夠瞭解，畢竟一個正確的決策，才有辦法讓我們的國家更安全。」他直言，若勉強只買裝備卻沒有配套，後續審監單位在稽核時，恐怕相關的建案人員都難逃失職之責。所以這部分，國防部會跟立院就技術層面交代清楚，但還是希望能夠按照行政院版本通過，才有助於整個軍購，還有國內相關的商購跟委製案的遂行。國防部政務辦公室主任孫立方中將則表示，民主社會對於不同法案都可以討論；然而，在國際現實環境之下，我國執行軍購案有很多在客觀上必須克服的困境跟挑戰。在前期規劃上，勢必有一些需保密措施要做，沒辦法把內容講那麼清楚，所以會有長時間的溝通與協商過程。當達到一定程度的共識後，國防部就會正式地跟公眾說明，孫立方強調，國防部目的不是要去跟各個不同黨派去打對台，因為國防是全民國防，公眾共同來參與對國防政策的形成是有幫助的，整體而言還是怎麼做溝通跟協商。國防部政務辦公室主任孫立方中將表示，民主社會對於不同法案都可以討論；然而，在國際現實環境之下，我國執行軍購案有很多在客觀上必須克服的困境跟挑戰。（圖／民視新聞）另外，國防部主計局長謝其賢中將也補充，民眾黨版本明訂了項目採購數量跟預算上限，但條例是法律位階，如果特別條例明訂採購數量和預算上限，未來採購數量沒有達到，或在上限內沒辦法執行，就必須要回過頭請立法院修改條例，可能會緩不濟急，造成執行上的困難。且民眾黨版只有軍購，而軍購用美金計價，跟新台幣會有匯率問題；若以新台幣訂上限，未來8年匯率有任何變化，「台幣貶值一塊錢、購買力就可能下降上百億，與訂定數額將產生差異。」原文出處：快新聞／若立院強行通過民眾黨版軍購案？國防部揭後果：完全無法執行、甚至會有後遺症 更多民視新聞報導苗栗後龍死雞一片！被棄置出海口 動保所急送驗禽流感、追查來源國民黨想解套救國團！鏟黨產遊行赴立院抗議 白恐受難者強力砲轟起風了？法國會決議15歲以下「禁用社群媒體」 最快9月上路實施民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
立院會期倒數! 藍白恐強推爭議法案三讀 綠:阻擋到底
政治中心／綜合報導立法院延長會期即將結束，綠營預料國民黨團會把日前社會爭議太大暫時喊停的幾項法案一次提出來表決，包含黨產條例，民進黨團質問"國家財產為什麼不還"、也要他們別為了幫顏寬恒的貪污助理費解套，量身訂做修法，藍營則說"不管正不正義，立法院的規則就是數人頭"，但民團反斥，認為法案都不符民意。「助理聘任黑箱。」拿起手舉版，公督盟狂轟國民黨團把助理費制度關進黑箱，這個案子可能在本周五延會結束前，被拿來三讀。公民監督國會聯盟理事長張宏林：「國民黨跟民眾黨，在這個會期完全不公布他的助理聘用，用誰都不敢公開的狀況之下，你們憑什麼要來增加立委助理的這些資源，不出席不開會不提案吊車尾的全部都是國民黨。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）時代力量副秘書長劉品辰：「（媒體報導說）牛煦庭的版本，就是要給有司法審判壓力的立委交代，他就是想要即刻適用就是量身打造，這就是要溯及既往讓現在在打，顏寬恒跟高虹安的官司，可以因此獲得某種程度上的豁免。」痛批助理費除罪化是增加立委小金庫、為政治盟友司法解套的雙重自肥，因阻力過大喊停離島建設條例、讓中天復活的"廣電法修法"、替婦聯會及救國團解套的黨產條例修法。都可能一起闖關。立委（國）賴士葆：「不管爭不爭議在這裡數人頭，請民進黨團也尊重立法院的議事規則。」立委（民）范雲：「既然曾經是國家的，那為什麼到現在，不願意依法歸還給國家，柯文哲市長在市長任期，就要求救國團把財產回歸台北市，不能贊同把貪污合法化，如果國民黨為了顏寬恒的壓力，在禮拜五要表決的話，所有縣市首長候選人都要，大家都會仔細睜眼看著他們的投票紀錄。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）議場大戰比人頭，民進黨團揚言阻擋到底，民團經濟民主連合也號召周二集結立法院遊行，國會外頭怒吼，告訴在野陣營並非席次多就可為所欲為。原文出處：立院會期倒數！藍白恐強推爭議法案三讀 綠揚言阻擋到底、民團集結抗議 更多民視新聞報導國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
向北京接旨？國民黨下週率團赴中 韓瑩大酸：務必注意自身安全
即時中心／顏一軒、許雯絜報導國民黨副主席蕭旭岑今（28）日宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，他即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。對此，民進黨發言人韓瑩怒批，國民黨的論壇名稱、議題到記者會時程，處處都可以看到配合中方主導的痕跡；而在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民。民進黨今日下午召開第21屆第16次中執會，由韓瑩會後轉述黨主席賴清德致詞，並於會後短暫接受媒體聯訪。記者提問，國共智庫論壇即將舉行，國民黨已十度阻擋國防特別條例，是不是等同於拿到入場券？對此，韓瑩回應，我想從這次國民黨的論壇名稱、議題到記者會時程，處處都可以看到配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令他們非常質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是來向北京交代？韓瑩不諱言，近來中國內部局勢很動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，也請他們務必注意要自身安全，切莫在配合統戰的同時，也把自己捲入中國的內部風險。她並表示，民進黨嚴正呼籲，在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民；國民黨應該懸崖勒馬，向國人交代與北京的決策邏輯，立即停止任何與中共條件連動的國會操作，切莫為了換取一時的政治紅利，成為中共對台滲透與分化社會的在地協力者。原文出處：快新聞／向北京接旨？國民黨下週率團赴中 韓瑩大酸：務必注意自身安全 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例國民黨擋軍購換新國共論壇 綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮國民黨將赴中「準智庫交流」？王義川：建議找館長直播！民視影音 ・ 1 小時前 ・ 2則留言