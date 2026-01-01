總統以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話

▲賴清德總統今日上午在總統府大禮堂以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】賴清德總統今（1）日上午在總統府大禮堂以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話。總統表示，過去一年挑戰不斷，但臺灣都逐一克服，未因國際局勢動盪、時局紛擾而躊躇不前、故步自封，亮眼的成績屬於每一位臺灣人民。展望新年，政府會持續朝「打造更安全、堅韌的臺灣」、「邁向智慧繁榮的臺灣」、「建構更均衡發展的臺灣」及「促成民主團結的臺灣」等四個總目標邁進，期盼朝野能共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

廣告 廣告

▲賴清德總統今日上午在總統府大禮堂以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話。

總統強調，身為民選總統，肩負全民付託，會竭盡一切保護國家，並捍衛人民得來不易的民主自由生活方式。不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。

總統致詞表示，今天是2026年的第一天，祝福大家新年快樂，闔家平安，新的一年是嶄新的開始。當第一道曙光照亮臺灣，無論過去多麼充滿挑戰，我們都懷抱希望勇往直前。 國人的健康，始終是我從行醫到從政的使命。因此，我們推動「健康臺灣深耕計畫」，也成立了百億規模的「癌症新藥基金」，去年，我們更提早5年達成WHO設定的消除C型肝炎的目標，這也是國際有目共睹的公衛成就。

我們更成立「運動部」，投入超過248億預算，讓國家成為選手的後盾，也厚植全民運動、競技運動以及職業運動，讓國人更健康，國家更強，世界擁抱臺灣。而政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，也已扶持許多優秀的臺灣青年到世界各地追夢，讓臺灣在世界上發光發熱。

12:09 張玉泰 我是民選總統，肩負全民付託，我會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式。我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。

最後，我想感謝這段時間，每個崗位上，守護國人安全的國軍、海巡、警察、消防和醫護弟兄姊妹，以及臺灣所有的志工超人們，還有在他們背後扶持他們的家人朋友們，辛苦了，謝謝你們。