總統任命中研院院長！陳建仁致謝喊「深感任重道遠」：上任後會全力以赴

記者詹宜庭／台北報導

前副總統陳建仁獲任命為第十三任中研院院長（圖／翻攝自陳建仁臉書）

總統賴清德昨日發布總統令，任命前副總統、前行政院長陳建仁為中研院院長，任期自民國115年6月21日至120年6月20日止。對此，陳建仁今（3日）表示，他要感謝跨學組院士們的提名，新任院長遴選委員和中研院評議員的投票支持，以及賴清德總統的圈選，「我被任命為中研院第13任院長，我深感任重道遠，在6月21日上任後一定全力以赴，共同增進人類的福祉」。

陳建仁在臉書發文說，一個人可以走得很快，一群人可以走的很遠，「讚美感謝天主揀選我作為祂的愛與和平的工具，要我為中央研究院（中研院）以及台灣學研界服務奉獻」，攜手提升人文與科學頂尖研究，讓台灣的卓越學術研究成果，在世界發光發熱，增進人類福祉。

陳建仁指出，《中央研究院組織法》明訂中研院是中華民國學術研究最高機關，任務包括人文及科學研究；指導、聯絡及獎勵學術研究；培養高級學術研究人才。中研院於1928年在南京成立，1948年選出第一屆院士，1954年在台北復院。中研院在歷任院長努力奠定的堅實基礎上，無論是人文或數理、生命、社會、工程科學的研究同仁，都能戮力研究而成果豐碩，深受國際重視。

陳建仁表示，他要感謝跨學組院士們的提名，新任院長遴選委員和中研院評議員的投票支持，以及賴清德總統的圈選，「我被任命為中研院第13任院長，我深感任重道遠，在6月21日上任後一定全力以赴，與中研院全體同仁以及我國學研機構共同合作，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準，讓中研院成為亞太卓越研究機構，善盡學術研究的社會責任，積極推動全球永續發展，延攬培育國內外人才，深化國際學術研究合作，共同增進人類的福祉」。

