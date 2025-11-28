總統任命徐斯儉為國防部副部長 借重國際戰略長才
（中央社記者溫貴香台北28日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德已任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。總統期許徐斯儉持續發揮國際視野與戰略長才，襄助國防部長顧立雄落實各項強化國防目標，深化友盟關係，確保國家安全。
總統府上午發布新聞稿指出，徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，現任國家安全會議諮詢委員，歷任外交部政務次長（2018年至2020年）、國家安全會議副秘書長（2020年至2025年），任內表現傑出，歷練豐富完整。
郭雅慧說，總統期望借重徐斯儉在國安與國際事務上深厚的專業背景與實務經驗，襄助顧立雄，為國防革新與強化注入全新動能。
郭雅慧指出，徐斯儉在國安及外交領域深耕多年，擔任國安會副秘書長與諮詢委員期間，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫。他曾多次率團參與台美間的重要對話，並實際參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切且熟稔。
她表示，在顧立雄擔任國安會秘書長期間，徐斯儉更全力協助，深入參與各項國防改革規劃，對國防事務有深刻且全面的掌握。
郭雅慧進一步說明，徐斯儉任職外交部政務次長期間，兼任財團法人國防安全研究院董事，對國防院院務發展與政策研究提供諸多具體意見。在國際戰略交流方面，多次出席包括柏林安全會議（Berlin Security Conference）、哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）、雷崗安全對話（Raisina Dialogue）及華沙安全論壇（Warsaw Security Forum, WSF）等多項重要國際安全會議。
她表示，徐斯儉與各國國防安全領域的專家及官員保持良好且密切的互動。總統期許徐斯儉上任後，持續發揮國際視野與戰略長才，襄助顧立雄落實各項強化國防目標，深化友盟關係，確保國家安全。（編輯：萬淑彰）1141128
