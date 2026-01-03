總統任命為中研院院長！「世界級」公衛資歷曝光...陳建仁今發文致謝各方：一定全力以赴

總統賴清德昨宣布任命前副總統、中央研究院院士陳建仁為中研院第13任院長，並將於6月21日上任。中研院指出，陳建仁在國際公共衛生領域享譽盛名，訂立的標準與多項研究也為全球有著卓越貢獻，而其學術聲譽更是名揚海外，被美國等多國獲選為科學院院士，也拿下國內多項榮譽獎項。對此，陳建仁今（3日）表示，感謝所有人的支持，上任後自己必定全力以赴。

中研院昨發文介紹，新任院長陳建仁院士現為該院基因體研究中心特聘研究員，其研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

中研院提到，陳建仁畢業於臺灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士，過去曾任教於臺灣大學公共衛生學院，並擔任過公共衛生研究所所長、流行病學研究所創所所長及公共衛生學院院長；2006年起至本院基因體研究中心任特聘研究員，2011年至2015年間，出任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。



中研院指出，陳建仁學術聲譽享譽國際，於1998年當選中研院院士，其後獲選為世界科學院院士（2005）、美國國家科學院國際院士（2017）及梵諦岡宗座科學院院士（2021）；也曾榮獲總統科學獎（2005）、行政院壹等功績獎章（2005）、行政院傑出科技貢獻獎（2013），及總統府一等卿雲勳章（2024）等重要獎項。



中研院表示，除學術研究外，陳建仁同樣長期投入國家公共事務與科技行政工作，曾擔任行政院國家科學委員會主任委員，及行政院衛生署署長，參與推動我國科技政策、建置與優化公共衛生制度與防疫體系。



中研院也指，陳建仁在國家服務方面，於2016年至2020年擔任中華民國副總統，協助國家推動重要政策，並於2023年至2024年間出任行政院院長，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。



對於任命為中研院院長，陳建仁今發文表示，「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠！」他要感謝跨學組院士們的提名，與新任院長遴選委員和中研院評議員的投票支持，以及賴清德總統的圈選，他深感任重道遠。



陳建仁直言，在6月21日上任後，自己一定全力以赴，與中研院全體同仁以及我國學研機構共同合作，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準，讓中研院成為亞太卓越研究機構；善盡學術研究的社會責任，積極推動全球永續發展；延攬培育國內外人才，深化國際學術研究合作，共同增進人類的福祉。

(圖片來源：中研院臉書)

