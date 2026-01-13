總統任命蘇嘉全為海基會董事長

海基會董事長吳豊山去年(2025年)12月31日離任，總統府發言人郭雅慧今天(13日)晚間表示，賴清德總統特別邀請並任命曾任立法院院長、台灣日本關係協會會長的蘇嘉全出任海基會董事長一職，以借重其豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，期待在蘇嘉全的帶領下持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。

郭雅慧表示，蘇嘉全從政經驗豐富而傑出，歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、行政院農業委員會主任委員、立法院長、總統府秘書長、台灣日本關係協會會長等職務，歷練完整，且在立法院長任內大力推動國會外交有成；擔任台灣日本關係協會會長以來，更為台日友誼鞏固堅實基礎。

郭雅慧指出，海基會長期肩負兩岸交流的推動，國人、台商急難救助及權益協處等重要服務工作，總統期許蘇嘉全帶領海基會持續相關工作的推展，並助力兩岸間健康、正面的交流與發展。