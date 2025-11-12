總統促韓國瑜聲援沈 綠委拍桌轟邱垂正

中國大陸公安部門日前對民進黨立委沈伯洋以「涉犯分裂國家罪」立案調查並威脅展開全球抓捕，引發台灣朝野高度關注。總統更呼籲立法院長韓國瑜應站出來聲援沈伯洋，此事件在立法院引發熱烈討論。民進黨立委王美惠質詢時，因認為陸委會回應不夠積極而拍桌抗議，國民黨立委則建議成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，同時聯電創辦人曹興誠更在社群媒體上建議總統徵召沈伯洋參選台北市長，使事件持續延燒。

在立法院委員會質詢中，民進黨立委王美惠對陸委會主委邱垂正的回應表達強烈不滿，甚至氣到拍桌抗議。王美惠強調邱垂正不應只表達個人意見，而是應代表國家立場，並表示對沈伯洋的處境感到憂心。對於中國大陸對政治主張及言論的打壓，她認為陸委會的回應過於迂迴，無法提供足夠保障。

陸委會主委邱垂正在面對國民黨立委張智倫質詢時表示，這是典型的「跨境鎮壓」案例，強調中共對我國沒有管轄權，台灣國民絕對不受到拘束。他表示陸委會正透過各種管道努力溝通，但未具體說明溝通的最高層級。國民黨立委牛煦庭則憂心政府未提出具體安定方法，僅做政治表態。另一位國民黨立委許宇甄建議成立「立法院兩岸事務因應對策小組」來處理相關事宜，對此邱垂正回應表示尊重立法院的決定。

與此同時，聯電創辦人曹興誠在社群媒體發文，向總統建議若要具體有力聲援沈伯洋，應徵召他參選台北市長，並認為沈伯洋在學歷、親民愛台等方面都勝過現任台北市長蔣萬安。

對於這一系列事件，沈伯洋本人表示，個人事小，但台灣的民主事大，他認為中國的主要目的是想讓台灣人民產生恐懼。雖然沈伯洋親自回應，但對於是否參選台北市長一事，他並未給予正面回應。

