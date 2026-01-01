總統元旦談話提新年四大目標 盼朝野合作儘速通過國防預算

賴清德總統今天(1日)上午發表元旦談話，展望新年，總統提出「打造更安全、堅韌的台灣」等四大總目標。總統表示，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，盼朝野合作儘速通過國防相關預算。總統強調，沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有爭辯的空間，台灣必須大步向前走，絕不能走回頭路。

賴清德總統今天(1日)上午在總統府大禮堂以「韌性之島、希望之光」為題發表2026新年談話。

總統首先表示，回首過去，世界局勢充滿震盪，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高，台灣也經歷了幾場天災與令人痛心的社會事件，不過，面對這些考驗，台灣人民不僅沒有被擊倒，反而創下經濟成長率15年來新高，台股指數屢屢寫下新的紀錄，就業情況也是25年來最好，他要感謝國人的團結，締造這些驚人的成就。

展望新年，總統宣示將推動四個總目標，首先是「打造更安全、堅韌的台灣」。他表示，面對中國持續升高的擴張野心，他要在新年的第一天，再次呼籲朝野合作，讓8年新台幣1.25兆的國防特別預算儘速通過，全面提升戰力，國家必須大步向前走，絕不能走回頭路。總統說：『(原音)面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識，期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。』

總統也談及，第二個總目標是「邁向智慧繁榮的台灣」。他指出，政府正在推動台灣成為「亞洲資產管理中心」、啟動「AI 新十大建設」等多重引擎，他期盼打造護國群山，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。

第三個總目標是「建構更均衡發展的台灣」。總統說，政府推動長照3.0、高中職全面免學費、租金補貼、社會住宅等社福政策，並追求城鄉均衡，但針對《財政收支劃分法》所衍生的爭議，他希望朝野再透過通盤檢討及討論，推動顧及各層面，協助地方穩定財政紀律，也同時讓中央發揮協助地方發展的政策力量。

總統表示，第四個總目標是「促成民主團結的台灣」。他指出，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過，他身為總統，他會積極行動，促成朝野合作。

總統最後也感謝這段時間，守護國人安全的國軍、海巡、警察、消防和醫護，以及台灣所有的志工超人們的付出，讓國人更安全，也印證台灣人是攜手扶持彼此的命運共同體，他相信無論何種挑戰，國人都能攜手共進，寫下台灣奇蹟。