總統元旦談話籲朝野合作 侯友宜：「做」絕對比「說」好

賴清德總統希望新的一年朝野能合作，新北市長侯友宜回應「做」比「說」好。（王揚傑攝）

賴清德總統今（1）日在新年談話中提到，2025年已過去，希望新的一年朝野能合作。對此，新北市長侯友宜上午出席升旗典禮受訪表示，「做」絕對比「說」好，要用行動來符合人民的需求，總統要用「做的」來代表「說的」。

侯友宜說，面對整個社會的挑戰，相信人民心裡不安跟焦慮，更期待的是大家一起學會放下，「做」絕對比「說」好。所以用行動來符合人民的需求，讓大家多一份包容心，更能夠團結台灣的力量往前走，這是總統要用「做的」來代表「說的」。

另對行政院日前就再修版《財劃法》不副署，侯友宜表示，新北市已經按照原來的財劃法修訂，編列了相關的預算，只要預算通過，我們都會全力的衝刺。我們不會等待，只有全力以赴，預算通過以後，讓市政更快速的發展，來符合人民的期待。

