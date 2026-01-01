總統元旦談話籲立院解預算僵局 綠委喊話勿再杯葛 藍委批缺乏對話

賴清德總統今日(1日)發表元旦談話，提出新一年施政四大目標「打造安全韌性台灣、邁向智慧繁榮、建構公平均衡發展、促成民主團結」，同時呼籲立院審議總預算及國防預算。民進黨立委陳培瑜喊話，盼在野黨放下成見，回歸預算實質討論；國民黨立委李彥秀則強調，朝野缺乏的不是喊話，而是對話。

賴清德總統今日(1日)在總統府以「韌性之島、希望之光」為題發表元旦談話，提出新一年施政四大目標「打造安全韌性台灣、邁向智慧繁榮、建構公平均衡發展、促成民主團結」。總統在談話中表示，面對中國持續升高軍事威脅，台灣必須展現自我防衛決心，強化國防與全社會防衛韌性。

總統也多次提及，明年度中央政府總預算及新台幣1.25兆元國防特別預算至今仍卡關立法院，呼籲朝野合作，避免國家建設與民生政策停滯，他期盼新的一年能化解朝野僵局，並且願意在合憲制度下，赴立法院進行國情報告。

民進黨立委陳培瑜表示，認同總統憂心朝野的預算僵局，並指出立院無法化解總預算與國防預算卡關問題，未來包含院版《財政收支劃分法》在內等重要法案，都可能長期停滯。

她指出，美國近期相關國家安全戰略報告清楚點出，在野黨阻擋國防預算及對中國釋出善意，恐成為台灣推動防衛現代化的重大障礙，她呼籲在野黨放下成見，勿再杯葛預算，回到實質審議討論。她說：『(原音)美國國家安全戰略報告裡面就提到，台灣如果在自我防衛這個議題上，要有更好的發展跟長足進步，不管是在預算上或是法案上的支持， 但是美國也提出另外一個他們所看到的困境，就是在野黨對於中國所釋出的善意跟在台灣擋預算這件事情，會是台灣發展防衛現代化這件事情上很大的絆腳石。』

國民黨立委李彥秀則表示，賴清德元旦談話內容與民眾實際生活脫節，民進黨應先檢討，執政後毫無方向的政策與仇恨動員，她強調，朝野缺乏的不是喊話，而是對話，盼執政黨拿出誠意與善意溝通。她說：『(原音)朝野缺的不是喊話而是對話，要解決中央政府總預算以及1.25兆軍購預算的問題，解鈴還需繫鈴人，行政院應該要拿出誠意與善意，民進黨不能一手違法違憲，另一手卻要情勒在野黨，情勒台灣人民。』

李彥秀強調，只要行政單位願意溝通、提出說明，根據《預算法》中不論是延續性支出，或是經立院同意新增計畫，都有法源依據能先行動支，期盼行政單位能依法行政。