總統元旦談話》台灣沒時間等待、內耗 賴清德揭4大目標應對中國擴張

賴清德總統今在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表談話，展望新年我國將推動4個總目標，面對中國持續升高的擴張野心，台灣沒有時間等待、內耗，這應該是不分黨派的全民共識，期盼朝野攜手讓重要的國防預算趕緊通過。(記者方賓照攝)

〔記者陳昀／台北報導〕2026年元旦，賴清德總統今在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表談話，展望新年我國將推動4個總目標，面對中國持續升高的擴張野心，台灣沒有時間等待、內耗，這應該是不分黨派的全民共識，期盼朝野攜手讓重要的國防預算趕緊通過。

賴清德指出，展望新年將推動4個總目標，首先，我們要打造更安全、堅韌的台灣；第二，邁向智慧繁榮的台灣； 第三，建構更均衡發展的台灣； 第四，要促成民主團結的台灣。

談及第1個目標，賴清德表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

賴清德表示，去年他已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，今年要一一來執行。

賴清德說，新年的第1天，他要再次呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

