總統元旦談話：四大目標引領台灣新局

總統賴清德昨1日在元旦升旗典禮發表2026年新年談話，回顧過去一年台灣在全球局勢動盪、天災與社會挑戰交織下，仍展現高度韌性與亮眼成績，並提出新年度四大總目標，宣示將以安全、智慧繁榮、均衡發展與民主團結，帶領台灣迎向關鍵新局。





賴清德指出，2025年台灣經濟表現強勁，經濟成長率創下15年新高，股市屢創紀錄，就業情況達25年來最佳水準，政府持續調升基本工資並為軍公教加薪，讓經濟成果全民共享。在重大建設方面，福衛八號衛星升空、桃園機場第三航廈北廊廳啟用、多艘國造巡防艦成軍，以及淡江大橋主橋合龍，象徵台灣從海洋走向太空、以實力連結世界。

展望新年，賴清德提出四大目標。首先是打造更安全、堅韌的台灣，全面執行反滲透國安策略與1.25兆元國防特別預算，並呼籲朝野支持國防建設。其次是邁向智慧繁榮，推動AI、生技醫療、國防工業及亞洲資產管理中心，強化產業競爭力。第三是促進世代、城鄉與所得分配的均衡，推動長照3.0、婚育宅、社會住宅、交通建設及稅制與社福改革。第四則是促成民主團結，強調守護憲政秩序，化解政治對立。





賴清德強調，2026年是總統直選30週年的關鍵時刻，台灣沒有時間內耗，唯有團結前行，才能在國際局勢劇變中，持續守護民主自由與國家安全。