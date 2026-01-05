總統先生，我們都是民進黨人

圖片來源：中央社

衣冠城 / 自由撰稿人

賴清德總統於12月21日出席醫療韌性研討會時，公開喊話醫界人士，若在門診遇在野黨立委，可順勢勸其優先通過總預算，以確保「國家藥物韌性整備計畫」順利執行。此舉引發軒然大波，被指踐踏醫師倫理，動搖醫病信任。

古希臘「醫學之父」希波克拉底(Hippocrates)就曾提出，醫學的職業道德準則，核心精神是將病人福祉置於首位、不傷害病人、保守病人秘密、尊敬師長與同行、不分貧富貴賤平等對待所有病患。雖然其原始文本有時代局限，但其「對病人有益」(Beneficence)與「不傷害」(Non-maleficence)等原則，至今仍是全球醫學倫理的基石，也催生《日內瓦宣言》等現代醫學誓言。

臺灣醫師誓詞便是基於《日內瓦宣言》精神明訂：「我將不容許有任何宗教、國籍、種族、政見或地位的考慮介於我的職責和病人之間。」強調醫療專業須超脫政治干預，醫師僅以病人健康為首要顧念。醫師法亦規範，醫師須保持專業分際、公平公正行醫，不得因政治立場影響服務。賴清德醫生出身卻將門診轉化為政治遊說場域，要求醫師將其政見帶入就醫過程，嚴重違背醫師的專業倫理。

診間不是一般的社交空間，而是建立在絕對信任基礎上的專業場域。病患在此袒露身體的脆弱、以及對疾病的恐懼，甚至生活的隱私。這種信任關係建立的前提是認定醫師能夠將病患的利益置於一切考量之上

當醫師在診療過程中引入任何與醫療無關的議程，無論是商業推銷、宗教勸說或政治遊說，都構成對這份信任的背叛。病患進入診間時，他們處於生理或心理的弱勢狀態，此時任何非醫療的訴求即使醫師本意良善，都可能被感知為一種脅迫。醫病關係是一種強烈不對等的權力關係，醫病之間的「溝通」，本質上缺乏自由意志的平等基礎。

醫病關係本就存在知識與資訊的不對等，醫師掌握專業知識與病歷資訊，在這種情境下任何非醫療的請求都帶有隱性的強制性。更何況，醫師還握有決定處方、檢查項目、轉診與否等等行政權力，也都在診療過程中對病患的健康有實質影響力。

當立委作為病患坐在診間，面對提出政治訴求的醫師，他們真的能夠自由地拒絕或反對嗎?或是能夠細心說明政策理念嗎？這種情境下的「溝通」，已經不是平等的對話，而是一種權力關係的展現。而總統表示希望醫生在醫病關係中置入政治動機，更是一切服務政治、挑戰專業倫理的極權思維。

美國總統雷根於1981年在華盛頓遇刺，子彈擊中其左肺，距離心臟僅一英寸，他被緊急送往醫院搶救。進入手術室時，雷根取下氧氣罩，對醫護人員開玩笑說：「我希望你們都是共和黨人」。醫生們回應：「總統先生，今天我們都是共和黨人。」雷根喜歡開專制政權的笑話，而日趨獨裁的賴清德，可能就是充滿獨夫的恐懼，或許有那麼一天，賴清德就醫時，他會要所有的醫生向他保證：「總統先生，今天我們都是民進黨人。」■