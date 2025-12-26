總統公告公教年改修法 批示修法違憲.宜聲請釋憲及暫時處分

立法院日前通過反年改修法，總統府發言人郭雅慧今天(26日)表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之修正條文，但公教年改攸關重大公共利益，總統在今天公布，並批示相關修法將使公教年金提早破產，明顯違反憲法，「允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。」

立法院在今年12月12日三讀通過修正攸關停砍公教年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例，並於12月18日咨請總統公布相關修正條文。

總統府發言人郭雅慧今天(26日)表示，公教年改攸關重大公共利益，總統在今天公布並作批示。

郭雅慧說明總統批示內容如下：「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。」

郭雅慧也補充，立法院三讀通過修正公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例時，行政院、考試院相關機關對本次修正內容均深感遺憾，總統也將上開批示內容分別致函五院院長。(編輯：宋皖媛)