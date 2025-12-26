總統公告最後期限！政院副署「反年改法案」 但立刻送請大法官解釋

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白月初聯手通過「反年改法案」，今（26）日為總統公告的最後期限。對此，行政院稍早表示，該法案違憲，也違反充分討論原則，既然憲法法庭已恢復正常運作，行政院會副署讓法案生效，並立刻送請大法官解釋，由憲法法庭完成最終裁判。據轉述，院長卓榮泰也說，不會拋棄「不副署」的職權，但不期待未來都這樣做。

行政院表示，將副署讓反年改法案生效，但將立即送大法官解釋，由憲法法庭完成最終裁判。（資料照）

立法院12月12日在在藍白人數優勢下，三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，提前停止調降月退所得替代率，退休金所得替代率回溯至112年標準計算，外界擔憂退撫基金恐提前破產，甚至造成職業不平等、世代不正義等問題。行政院當時回應，將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續。

行政院今日上午召開臨時院會，據發言人李慧芝轉述，卓榮泰在會上表示，面對立法院提出的「反年改法案」，今天是總統公告的最後期限。憲法法庭已經恢復了正常運作，有一個最終憲法的裁判權。

據轉述，卓榮泰說，雖然這項反年改修法違反了憲法第 70 條的規定，也違反了憲法體制中權力分立的原則，更違反了國會中充分討論的原則，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，稍晚等總統府的咨文到後，行政院會履行義務跟責任，副署讓它生效，也會立刻送請大法官解釋，就憲法法的憲法程序來完成最終的裁判，來維護憲政的尊嚴。

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、消弱國防安全、破壞國家財政紀律，而且有違法難以恢復的情形，「不副署」是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權，但是未來不期待都這樣做，因為如果有正常的國會，不會一直侵害國家安全，不會一直破壞國家安全以及財政，憲法法庭的功能是存在的。

據轉述，卓榮泰提及，反過來，憲法賦予各項權力，行政院也會善用，不會拋棄，希望未來在工作崗位上盡收本分奮力向前，憲政的世代正義以及財政有序。展望 2026 年，行政院要守護憲政秩序、世代正義以及財政有序。在經濟穩定向前，協助產業走向國際的時候。

