總統公布修正噪音管制法第2條、第26條及第28條條文

總統於一一四年十二月廿六日以華總一義字第11400132291號令公布修正噪音管制法第二條、第二十六條及第二十八條條文。

環境部說明，本次修正係因立法院就委員擬具之提案併案審查，經該院一一四年十二月九日第十一屆第四會期第十二次會議審議三讀通過，修正噪音管制法第二十六條、第二十八條規定之罰鍰為新臺幣三千六百元至三萬六千元，對於車輛違反噪音管制標準，屆期未完成改善且情節重大之情形，得移請公路監理機關吊扣車輛牌照至改善完畢後發還；一年內再度違反規定者，亦得移請公路監理機關吊扣車輛牌照六個月。

環境部提醒，本次噪音管制法修正已提高車輛噪音違規罰鍰，並納入「吊扣牌照」之重罰手段，旨在遏止少數非法改裝或不當駕駛導致高噪音擾民之行為。未來車輛噪音違規除將面臨最高三萬六千元罰鍰外，情節重大或一年內再犯者，更將面臨吊扣牌照處分。環境部呼籲，車主及駕駛人務必定期自主檢修車輛，並維持良好駕駛習慣，切勿違規觸法，共同守護生活環境安寧。