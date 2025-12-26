總統公布停砍年金法案了！政院這次「會副署」 原因曝光

針對有違憲疑慮的停砍年改法案，行政院長卓榮泰表示，慧履行義務與責任副署、讓法案生效，但也會依法聲請釋憲，讓憲法法庭做最終裁判。（鏡報李智為）

立法院本月12日三讀通過公教退休年金停砍相關修正草案，總統賴清德今（26日）在法定期限最後一天正式公告。然而先前行政院長卓榮泰隊有違憲疑慮的《財劃法》修正案不予副署，外界也關注是否這次同樣備受爭議的停砍年改案也會採一樣模式處理？對此行政院發言人李慧芝表示，因為憲法法庭已經恢復運作，行政院會履行義務與責任副署，讓法案生效，並即刻聲請釋憲。

嘆年改不能走回頭路 總統今仍公布修法

儘管總統賴清德先前表態，年金改革不能走回頭路，總統今仍依法公布《公務人員退休資遣撫卹法》和《公立學校教職員退休資遣撫卹法》部分條文，將停止刪減公立學校教職員、公務人員年金。

總統府發言人郭雅慧說明賴總統批示內容提到，年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。「為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。」

同樣有違憲疑慮 行政院態度為何？

先前行政院長卓榮泰不副署《財劃法》再修正案引發藍白不滿，而這次據行政院發言人李慧芝轉述，卓揆今在院會中表示，雖然「反年改」修法違反憲法第70條規定、違反憲法體制中權力分立原則，更違反國會充分討論原則，但因為憲法法庭已經恢復運作，因此在總統府咨文送達後，行政院會履行義務與責任副署、讓法案生效，並立刻聲請釋憲。卓揆希望藉由憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。

此外卓榮泰也重申，「不副署」是憲法賦予行政院長的權責，未來若有摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律且有難以回復情形，行政院不會拋棄這個職權，但只要有正常國會，不侵害國安、破壞國家財政，且憲法法庭功能也存在，行政院也不會期待未來再使用不副署這個職權。

