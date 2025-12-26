總統公布停砍年金法 批示聲請釋憲

立法院會日前三讀通過停砍公教年金法案，賴清德總統26日公布並批示，修法將使公教年金制度提早破產，明顯違憲，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分。行政院表示，預計下周向憲法法庭聲請釋憲及緊急處分；考試院也表示，將盡速啟動聲請釋憲程序。對此，國民黨團總召傅崐萁痛批，現在台灣已經變成完全人治的國家。

賴清德總統昨晚也發臉書表示，他支持卓榮泰依循憲政機制，針對條文中可能涉及違憲疑慮之處，循法定程序提出釋憲及暫時處分之聲請，交由憲法法庭作出最終判斷，讓各界有清楚的依循。期盼朝野理性面對、彼此尊重，也請社會大眾支持憲政機制的正常運作。

立法院在藍白主導下，12日通過停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》以及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正條文，18日送抵總統府與行政院。總統府發言人郭雅慧昨天表示，公教年改攸關重大公共利益，賴清德總統26日公布並批示，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反憲法剝奪行政院預算提出權，侵害憲法增修條文考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。

郭雅慧表示，行政院、考試院相關機關對本次修正內容深感遺憾，總統並將批示內容分別致函五院院長。相關修法，總統昨天公告後，預計28日生效。

卓榮泰指出，26日是反年改法案總統公告最後期限，此項修法違反《憲法》70條規定，違反憲法體制中權力分立原則，更違反國會中充分討論的原則，憲法法庭既已恢復正常運作，等總統府咨文到後，行政院將予以副署，並即刻聲請大法官解釋，透過憲政程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。卓強調，凡涉及毀憲政體制、削弱國防安全、破壞財政紀律且有違法難以回復情形，不副署是《憲法》賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權，但未來不期待都這麼做，因憲法法庭功能是存在的；反過來，憲法賦予各項權力，行政院會善用，不會拋棄。

考試院也表態，將盡速啟動聲請釋憲程序，由銓敘部先依《憲法訴訟法》規定，將適用新法會產生牴觸憲法的疑慮報請考試院審議，經院會程序同意後，再向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

銓敘部表示，法律公布生效後，銓敘部將對近18萬退休公務人員退休金重新審定，參考上次年改的審定經驗，推估約需半年完成，並將依照憲法法庭裁判進行後續處理。

傅崐萁則痛批，賴政府從去年到現在有多少案子完全不依法來執行，現在台灣就是賴清德想做什麼就做什麼，賴「以為現在還是台南市長，把立法院當作台南市在處理」。