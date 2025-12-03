總統公布公投法修法 批示公投綁大選曾失序中選會應審慎因應

立法院會日前三讀修正通過「公民投票法」，恢復公投綁大選；總統府發言人郭雅慧今天(3日)晚間表示，總統已在今天公布「公民投票法」第23條修正條文，但為保障人民參政，總統在核批本件公布案時批示，公投與全國性選舉一併舉行時，曾造成投開票流程失序，請中選會及地方選務機關審慎因應，確保選舉公正進行。

公投法於2019年修正，將公民投票日明定於8月第4個星期六，自2011年起，每2年舉行一次，讓公投與大選脫鉤。不過，立法院會日前經表決，三讀修正通過「公投法」第23條條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，恢復公投綁大選。

總統府發言人郭雅慧今天(3日)晚間表示，立法院於11月26日咨請總統公布「公投法」第23條修正條文，總統已在今日公布。

郭雅慧也說明，為守護台灣民主，保障人民參政，總統在核批本件公布案時批示：「鑒於公民投票與全國性選舉一併舉行時，曾造成選務單位沉重負擔及投開票流程失序，請中選會及地方選務機關審慎因應，務求選務運作安定順利，確保選舉公正進行。」

郭雅慧也補充，總統府秘書長潘孟安已將總統批示內容函致行政院，請相關單位妥為應處。(編輯：楊翎)