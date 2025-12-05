總統公布台灣居家透析白皮書 實現2035居家透析達18%目標
總統賴清德今天（5日）出席亞太腎臟醫學會議時指出，腎臟病已是全球重大公共衛生挑戰，臺灣正積極從預防、整合照護、藥物政策到居家透析藍圖全方位推動改革，總統並發布《台灣居家透析白皮書（2026–2035）》，希望在2035年實現居家血液透析盛行率達到18%的目標。
「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式5日在臺北舉行，賴清德總統指出，腎臟病已成為全球公共衛生的重大挑戰，身為腎臟科醫師，他深知腎臟健康是民眾幸福的重要基礎，這些年來，臺灣的腎臟醫學在臨床與研究上都取得了顯著成果，已經從「治療導向」邁向「預防導向」，持續擴展社區篩檢和健康教育，並積極推動腎臟病防治政策，包括去年開始推動「三高防治888計畫」，協助民眾早期發現三高問題，提供免費成人健康檢查，鼓勵國人及早篩檢，今年3月，在慢性腎臟病上擴大給付SGLT-2抑制劑，這些努力，讓臺灣年齡標準化透析發生率已經從2005年的每百萬人口318人，下降到2022年的每百萬人口290人，就醫人數及總醫療費用的成長率也有下降的趨勢。
賴清德總統也公布最新的《台灣居家透析白皮書（2026–2035）》，他指出，這份藍圖象徵著臺灣突破「只能在醫院治療」的框架，讓醫療深入家庭與社區，並且邁向人本照護、健康老化與永續醫療的目標。未來政府將致力實踐《台灣居家透析白皮書》的願景，與國際腎臟科醫師協會(ISPD)及國際居家透析聯盟（IHDC）等國際醫療組織合作，讓更多患者能夠在家中安全地接受透析，提升生活品質，並在2035年實現居家透析盛行率達到18%的目標。
賴清德總統表示，一個更健康的臺灣可以帶動一個更健康的亞太。期盼透過這次會議，讓臺灣在研究、臨床與政策層面與各國深化交流，進一步成為亞太地區推動腎臟健康的重要力量。
