總統公布台灣居家透析白皮書 目標2035年居家透析達18%

台灣腎臟病盛行率高，每年洗腎人口超過9萬人。賴清德總統今天(5日)上午出席亞太腎臟醫學會議時，公布為期10年的《台灣居家透析白皮書(2026–2035)》。總統強調，這份白皮書象徵醫療走出醫院、進入家庭與社區，希望能讓更多患者在家中安全地接受透析，提升生活品質，並讓居家透析比率在2035年達到18%的目標。

賴清德總統5日上午出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會2025年度會員大會學術演講會」開幕式，總統致詞時表示，亞太腎臟醫學會議是亞太地區腎臟醫學界最具影響力的國際盛會，台灣睽違25年再次舉辦此會議，意義重大。

總統指出，腎臟病已成為全球公共衛生的重大挑戰，世界衛生組織(WHO)已將慢性腎臟病(CKD)納入全球健康決議，台灣也有9萬多名透析病患，預估今年相關費用將高達15億美元，這對國民健康福祉與生活品質都有直接影響。

總統說，他曾身為腎臟科醫師，深知腎臟健康是民眾幸福的重要基礎，且近年台灣腎臟醫學在臨床與研究上都取得顯著成果，已從「治療導向」邁向「預防導向」。總統並表示，除了民間的努力，政府也積極推動腎臟病防治政策，由於「三高」是腎臟病等重大疾病的風險因子，因此，衛福部自去年開始推動「三高防治888計畫」，並在今年3月擴大給付SGLT-2抑制劑用於慢性腎臟病，希望透過多管齊下，降低腎臟疾病的發生率並延緩疾病進程。目前台灣在年齡標準化透析發生率已由2005年的每百萬人口318人下降至2022年的每百萬人口290人，就醫人數及總醫療費用成長率也有下降趨勢。

總統指出，在台灣腎臟醫學會(TSN)、國際腹膜透析學會(ISPD)與衛福部的專業貢獻下，他很高興能對外發布最新的《台灣居家透析白皮書(2026–2035)》，這份藍圖象徵台灣突破「只能在醫院治療」的框架，讓醫療深入家庭與社區，並邁向人本照護、健康老化與永續醫療的目標，希望居家透析比率在2035年達到18%的目標。他說：『(英文原音)未來我們將致力實踐台灣居家透析白皮書的願景，與ISPD及國際居家透析聯盟(IHDC)等國際醫療組織合作，讓更多患者能夠在家中安全地接受透析，提升生活品質，並在2035年實現居家透析盛行率達到18%的目標。』

總統強調，更健康的台灣將可帶動更健康的亞太，他期盼透過此次會議深化台灣與各國在研究、臨床與政策層面的交流，進一步成為亞太地區推動腎臟健康的重要力量，共同為全球健康做出更多貢獻。