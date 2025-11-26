總統公布守護民主台灣國安行動方案 建構永久捍衛戰力

為因應迫切的國安威脅，賴清德總統今天(26日)宣布國安團隊已研擬「守護民主台灣國家安全行動方案」，將透過五大行動全面建構民主防禦機制，預計未來8年內投入新台幣1.25兆經費，打造「台灣之盾」，建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

賴清德總統26日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於會後親自舉行記者會，宣布為因應北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，國安團隊已規劃2項「守護民主台灣國家安全行動方案」，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。

總統表示，第一項行動方案是「全面建構民主防禦機制」，並透過五大方向捍衛主權。首先，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，全面反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收台灣人自由等破壞現狀的霸權作為。第二，行政院將評估在各項重大施政及選舉期間中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通，強化國家認同，團結內部一致對外。

第三，政府將持續落實執行國安十法立法及相關行政措施；第四，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓，行政院會偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為。第五，透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範，杜絕中國利用台灣內部矛盾推進「強制性統一」。

總統也向國人說明第二個行動方案為推動「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。他強調，台灣作為防衛第一島鏈最重要、關鍵的環節，將以「自主防衛」及「聯合嚇阻」加速強化國防戰力，以應對威脅；並以「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略達成三個階段性目標。

總統表示，第一個目標為2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；第二個目標是2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終的目標是建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

總統也宣布，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計未來8年(2026-2033年)投入1.25兆經費，建構先進防衛作戰體系。總統說：『(原音)建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等具備三大特色的先進防衛作戰體系。』

總統也強調，行政院將會完備條例審查並函送立法院，且請財政部、主計總處妥適規劃財源，避免排擠其他預算。此外，這次特別預算除了對外採購，更有相當部分是投資國內工程、商購及委製項目，政府將儘速訂定國防及軍工產業發展的行動方案，並研擬全面提升台灣產業及經濟的推動計畫。

總統最後強調，中國所有併吞台灣的劇本當中最具威脅的不是武力、而是「放棄」，歷史也證明向侵略妥協最後只會換得無止境的戰禍和奴役。總統表示，民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口，國安團隊及行政部門將展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力及民主防衞機制，他也呼籲朝野及全體國人團結一致，鞏固台灣安全及國家主權。