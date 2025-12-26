總統公布藍白版「反年改」法案生效 卓揆：副署生效，即刻送請大法官解釋

行政院長卓榮泰。（圖／資料照片，圖源：行政院新聞傳播處）





2月12日的立法院院會，中國國民黨立法院黨團與台灣民眾黨立院黨團攜手，以人數優勢三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正案，決定提早自113年停止降低退休所得替代率（即停砍公教人員年金，外界多稱此系列修法為「反年改」法案）。今（26）日為總統公告上述法案生效的最後期限。由於憲法法庭已恢復正常運作，稍早總統公布「反年改」法案生效，行政院長卓榮泰亦宣布決定履行副署使其生效，並送請大法官解釋。

卓揆表示，針對立法院通過的「反年改」法案，因明顯違反《憲法》第70條及權力分立原則、也違反了在國會中民主、充分討論的原則，他決定履行副署使其生效後，即刻送請大法官解釋，依憲法程序完成裁判，以維護憲政尊嚴。

卓榮泰也向國人強調，凡是摧毀憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律者，有違憲疑慮或將造成後果難以回復狀況，他都不會放棄憲法賦予院長不副署的職權。但只要有一個正常的國會，行政團隊就不必如此處理；反之，行政院會善用憲法賦予的各項權力。

