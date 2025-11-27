總統出席亞洲技能競賽開幕典禮 以技能轉動亞洲、創造未來

▲總統出席「2025亞洲技能競賽開幕典禮」以技能轉動亞洲、創造未來。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】賴清德總統26日晚間出席「2025亞洲技能競賽開幕典禮」時表示，臺灣有扎實的技職體系及卓越的技職人才，讓臺灣產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。並強調，政府非常重視技職教育，積極推動「產學訓用合一」、「技能扎根計畫」，讓臺灣技職實力不斷進化走向世界舞台。期待選手們發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，突破自我、創造佳績，一起以技能轉動亞洲、創造未來。

總統致詞表示，首先熱烈歡迎來自31個國家的代表團齊聚臺灣，看到選手們充滿自信的眼神，相信都已經做好準備要大顯身手，為區域技能發展做出貢獻。並指出，這是臺灣睽違32年再次主辦國際級技能賽事，這30多年來，臺灣從勞力密集代工製造轉型為全球半導體科技的重要樞紐，今日這場盛會不僅象徵國際社會對臺灣技術實力的高度肯定，更是向世界展現職業訓練成果的重要里程碑。

在這個全球產業鏈快速重組、AI人工智慧與數位轉型加速時代，各國都在積極提升競爭力，相信國家競爭力的核心就是人才；而人才的根基在技能，技能人才就是推動產業創新的關鍵引擎。臺灣是全球半導體供應鏈的核心，擁有先進晶片製造技術，但促進臺灣經濟發展的不只是半導體產業「護國神山」，還有背後最扎實的「技職體系」。從臺中精密機械聚落到南臺灣螺絲王國；從航太零組件的極致工藝到紡織機能布料的創新研發，臺灣在百工百業中擁有無數的「隱形冠軍」，這些企業之所以能在全球市占率名列前茅，靠的就是一代又一代專注細節、追求卓越的技職人才，這股「職人精神」讓臺灣產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。

回顧上一屆亞洲技能競賽，臺灣團隊以93%獲獎率拿下總冠軍，這證明了臺灣年輕人擁有一流的實作能力與創新思維。同時強調，政府非常重視技職教育，積極推動「產學訓用合一」、「技能扎根計畫」，希望讓青年從學校到職場無縫接軌。同時為了回應全球淨零排放與數位轉型趨勢，也致力培育具備「綠色技能」與「跨域整合」能力的新世代人才。此外，也推動「青年百億海外圓夢基金」，鼓勵年輕人走出臺灣和世界交流。因為閉門造車無法成就卓越，唯有讓技術與國際接軌，透過跨文化的激盪，才能讓臺灣技職實力不斷進化走向世界舞台。

本次競賽涵蓋44個職類，從砌磚、木工、焊接；到美髮美容、餐飲、花藝，每一項都是驅動現代文明、創造生活美學的關鍵。在AI快速發展的今日，數據可以運算，商品也可以被大量複製，但「溫度」與「手感」卻是無可取代。無論是各種突發狀況的危機排除，或是創造生活美學的極致工藝，只有雙手才能創造出具有靈魂的作品。期待選手們在接下來的這幾天，發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，享受這場高水準的競技，也要特別感謝國際技能競賽組織、亞洲國際技能組織、勞動部以及所有參與夥伴的共同努力，讓世界看見亞洲青年的力量。

總統邀請所有選手們到臺灣各地走走。臺灣不僅是科技之島，也是美食之島，希望大家在切磋技藝的同時，也能品味臺灣、愛上臺灣，將這份美好回憶帶回國家。並預祝第 3 屆亞洲技能競賽圓滿成功，各位選手突破自我、創造佳績，一起用技能轉動亞洲，創造未來。