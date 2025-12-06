總統出席人權日 喊話「不允外來勢力破壞台灣民主」

台北市 / 綜合報導

總統賴清德今（6）日出席文化部國家人權博物館的「2025世界人權日」典禮，致詞時特別提到，台灣被評為「亞洲民主燈塔」，要讓人民安心生活，「國家安全就是最基本前提」。

不只談人權，賴總統上午還前往輔仁大學，參加創校百年慶祝大會，致詞也提到，有無數神職人員，在台灣各角落以行動實踐愛與服務，賴清德說「不管來自哪裡、何種身分，只要愛台灣就是台灣人」。

