總統出席動保活動 強調動保觀念是文明社會象徵

賴清德總統今(18)日出席動物保護宣傳活動，強調動保觀念是文明社會的重要象徵。而近期行政院也通過《動保法》修正草案，未來將強化寵物飼主責任，嚴格查緝非法養殖業者，並提高虐待動物的刑責。

賴清德總統18日以黨主席身分，出席由民進黨在台北市所舉辦的「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」。總統致詞時表示，台灣寵物貓、狗數量已達340萬隻，甚至高於全國14歲以下兒童數量，因此政府也需與所有民眾共同努力，一起保護動物，這也是一個文明成熟社會的重要精神象徵。

總統指出，農業部已於2023年成立獨立的動物保護司，專責與民間團體共同合作推動動保工作；另外也提高公職獸醫師待遇，檢討給予不開業獎金，並推動動保與防疫工作專業分流，減輕公職獸醫師工作壓力。

總統更特別點出，行政院近期已通過《動物保護法》修正草案，強化寵物飼主責任，提高棄養認定標準及罰則，並加強查緝非法繁殖、買賣，同時也提高虐待動物的刑度。總統說：『(原音)這些小貓與小狗，也是地球的一份子，有這個緣份在我們台灣社會出生與生活，大家應該要愛護、不虐待牠們，如果虐待牠們的話就要受到處罰。』

隨後總統也牽起小狗到會場各攤位參觀，宣導溜狗要牽繩的政策。並手持獸醫師公會全聯會推出的「動物夥伴防災避難手冊」(寵物小橘書)，宣導有關寵物的防災避難知識，呼籲「動物也要保護」。(編輯：沈鎮江)