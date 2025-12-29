總統出席溪湖建醮發言談及黨內初選 柯呈枋：宗教不是政治舞台





總統賴清德昨日以國家元首身份出席彰化溪湖建醮遶境祈福活動，卻在莊嚴儀式中談及黨內初選、政治團結與接班議題，引發地方關注。對此，柯呈枋今日表示，宗教空間承載地方信仰與文化，不該成為政治動員或黨內安撫的舞台，呼籲總統應尊重場合與信眾感受。

柯呈枋指出，溪湖建醮是24年一遇的重大宗教盛事，地方民眾渴望的是祈福保平安，而不是在大廟前看到政治戲碼上演。他直言，總統不斷強調民進黨立委陳素月勝出，反而顯得對選情沒有十足信心，「這種以政黨利益優先的談話，與宗教場合格格不入」。

總統出席溪湖建醮發言惹議 柯呈枋：宗教不是政治舞台

「廟埕不是造勢舞台，信仰不能被政治工具化！」柯呈枋認為，總統作為全民領袖，應展現超越黨派的胸襟，而非在宗教活動中講述政黨權力布局，使場合氛圍突兀失焦。

柯呈枋表示，自己長年在基層公務體系服務，深知人民對政府的期待是務實施政，而非政治算計。「尊重信仰、尊重地方，是最基本的高度。」他強調，會持續與鄉親站在一起，讓彰化被看見、地方受到真正重視。

