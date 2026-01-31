總統出席白色恐怖政治受難者劉金獅先生追思會 親頒褒揚令

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅於去年12月31日辭世，享耆壽90歲。賴清德總統今天(31日)前往濟南教會參加劉金獅的追思會，並頒贈褒揚令，表彰劉金獅對國家民主、自由的貢獻。

賴清德總統今天出席白色恐怖政治受難者劉金獅的追思會，並頒贈褒揚令。總統在致詞時表示，他今天懷抱著相當不捨的心情出席。

總統提到，劉金獅生於宜蘭蘇澳，在二二八事件期間，他跟父親在基隆親眼目睹陳儀的部隊槍殺無辜的市民，從此在他心中萌生「台灣應獨立自主」的念頭。後來，劉金獅被指控參加台灣獨立組織「興台會」，因此坐了10年黑牢。

賴總統表示，劉金獅的內心充滿對這片土地的愛以及對政治受難者的同理，所以在出獄之後，他跟難友共同成立「台灣政治受難者聯誼總會」，也就是「台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會」的前身，劉金獅站在第一線關懷照顧多位政治受難者的生活，非常不簡單。他說：『(原音)劉金獅兄弟雖然已經離我們而去，但是他所打下的民主台灣的基礎會流傳永世。過去一代人會對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，我們這一代人必須要更加團結，所以我希望劉金獅兄弟的精神不死，他的力量使我們更加團結，讓台灣更安全。』

賴總統指出，劉金獅雖然遭逢苦難、忍受折磨，但是他為台灣奮鬥的理念從來不曾改變。無論是參加民主運動還是在街頭奔走，劉金獅一生都在為台灣的民主自由跟強權搏鬥，他希望後世可以傳承劉金獅的精神。