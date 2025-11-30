總統出席臺大醫院虎尾醫療及綜合大樓祈福動土 持續推動完善照顧促進國人健康

▲賴清德總統今（30）日上午前往雲林出席「臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓新建工程動土典禮」

【記者 劉春生／雲林 報導】賴清德總統今（30）日上午前往雲林出席「臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓新建工程動土典禮」，感謝中央、地方與醫界共同推動此項工程。並表示，政府會持續挹注資源，推動健康平權，讓國人的健康得到最好的照顧，也會從教育扎根，強化研究實力，讓國家更好。

總統致詞時表示，今天很榮幸也非常高興來雲林出席動土典禮，用行動表達中央對此工程的全力支持，並與大家共同見證臺灣醫界歷史性的一刻。臺大醫院雲林分院一開始就定位以醫學中心的層級來發展，作為雲嘉南地區的醫療燈塔、醫界的桃花源，整體規劃十分恰當。期盼能與國立臺灣大學、臺大醫院及雲林醫界共同合作，讓這座醫療大樓未來營運順利，對提升雲林鄉親的健康能有更進一步的貢獻。

總統說，此項工程有賴臺大醫院雲林分院歷任院長、臺大校長及臺大醫院總院院長及醫院團隊的大力支持，也感謝立法委員劉建國自2019年起，持續協助中央與地方溝通協調。同時提到，自己在成大醫院擔任住院醫師時，時常接收來自雲林的重大急診或嚴重疾病患者，看到有些急診病患因路途遙遠而錯失最佳救治時間，或病患家屬從雲林奔波照顧家人，深感不捨。有鑑於此，中央會全力支持這項重大建設，期盼能照顧雲林鄉親，也惠及鄰近縣市的民眾。並感謝縣政府全力協助，對整體工程建設帶來莫大助益，也感謝行政院政務委員陳時中居中協調，讓工程得以順利進行。

總統指出，臺灣大學陳文章校長今日親自出席意義重大，不僅力挺臺大醫院雲林分院相關計畫，近期更推動對臺灣未來發展極具助益的「臺灣橋樑計畫」，預計今年及明年將有31位諾貝爾獎得主來臺授課、與研究者及教授交流，為臺灣學術研究注入重要能量。

總統表示，臺灣有很不錯的研究實力，但始終欠缺臨門一腳，希望透過此計畫，在未來30年內水到渠成，在醫學、物理、化學等3個領域獲得3座諾貝爾獎，這是大家共同的目標。

總統指出，國家要有願景，正如雲林鄉親在追求健康平權上有共同目標，在立委、縣府、議會與臺大的共同努力下，今日已開花結果。國際社會對臺灣的學術研究有很高的肯定，政府會從教育扎根，持續挹注資源，讓國家能夠更好。

總統也恭喜雲林鄉親，相信未來也有臺南鄉親可能至雲林臺大分院就醫，大家都是鄰居，互相照顧、彼此扶持，讓每個人的健康得到最好的照顧。最後，總統也祝福動土典禮圓滿，未來工程施工與營運成功順利。

隨後，總統與現場貴賓一同進行祈福動土儀式。包括行政院政務委員陳時中、監察院監察委員林郁容、教育部次長朱俊彰、雲林縣長張麗善、立法委員劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄、國立臺灣大學校長陳文章、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院院長馬惠明等亦出席是項活動。（照片記者劉春生拍攝）